川普難預測？ 普廷：我更喜歡和拜登打交道

俄羅斯總統普廷在14日播出的專訪中表示，相比美國前任總統川普，他更喜歡與現任總統拜登打交道。（歐新社）

2024/02/15 14:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在14日播出的專訪中表示，相比美國前任總統川普（Donald Trump），他更喜歡現任總統拜登（Joe Biden），但強調願意與任何一位美國總統合作。

據《路透》報導，俄羅斯國家電視台（Rossiya）記者札魯賓（Pavel Zarubin）日前專訪普廷，問及民主黨拜登和共和黨川普「誰對我們更有利」時，普廷毫不猶豫表示：「拜登。他是一個更有經驗、更能被預測的人，是一位老派的政治家。」

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普廷隨後微笑補充：「但我們願意與美國人民信任的任何一位美國總統合作。」此為普廷首次公開評論2024年美國總統大選，拜登和川普預料將於今年11月二度交鋒。

然而，由於美國政壇正陷入動盪，且美俄關係處於近60年來低點，普廷此番言論是否帶有政治目的，不得外界所知。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，遭拜登政府與西方盟國強力應對，一連串措施包括擴大北約、對莫斯科實施一波又一波制裁，並向基輔提供價值數十億美元的援助和武器。

美國聯邦參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）2020年發布的一份報告指出，俄羅斯曾試圖干預2016年美國總統大選，幫助川普擊敗民主黨對手希拉蕊。

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