川普揚言不保護欠費北約盟國 拜登轟：愚蠢可恥又危險

美國總統拜登13日砲轟川普的言論「愚蠢」、「可恥」且「危險」，同時敦促眾議院通過對烏克蘭的重要戰爭援助。 （歐新社）

2024/02/14 14:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普日前語出驚人，抱怨北約成員國「拖欠」付款，稱若有北約盟國的國防開支未達標準，將「鼓勵」俄羅斯對其「為所欲為」。對此美國總統拜登（Joe Biden）13日砲轟川普的言論「愚蠢」、「可恥」且「危險」，同時敦促聯邦眾議院通過對烏克蘭的重要戰爭援助。

據《路透》報導，川普本月10日表示，他將鼓勵俄羅斯攻擊未履行財務承諾的北約成員國；現年81歲的拜登指責川普再度向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）低頭。

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拜登13日發表電視演說，呼籲眾議院通過對烏克蘭的重要戰爭援助。拜登說：「最近幾天，美國的安全風險有所增加。因為一位前總統向世界發出了危險、令人震驚、輕率的『不美國』訊號。」

拜登強調，川普的言論相當於邀請俄羅斯入侵美國的盟友，「你能想像一位美國前總統說出這樣的話嗎？全世界都聽見了，而且最糟糕的是，他是認真的。我們歷史上沒有其他總統曾向俄羅斯獨裁者低頭。讓我盡可能說清楚：我永遠不會這麼做。」

拜登進一步表示：「看在上帝的份上，這太愚蠢了，可恥、危險且絲毫不符合美國精神。」他呼籲共和黨眾院議長強生（Mike Johnson）盡快對一項關乎烏克蘭、以色列和台灣，共計953.4億美元（約新台幣3兆元）的軍事援助計劃進行表決。

川普後來為自己的言論辯護，稱他在2017年至2021年擔任總統期間，藉由讓北約盟國實現國防開支目標，把北約變得「強大」。

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