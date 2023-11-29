路透：2024美國大選結束前 普廷不會與烏克蘭和談

俄羅斯持續侵略烏克蘭，烏東頓內茨克（Donetsk）鐵路上月31日遭砲擊，俄國戰車起火燃燒。（路透資料照）

2023/11/29 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院1名高級官員28日表示，在2024年美國大選結果出爐之前，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）不會與烏克蘭和談。不少人擔心若由美國前總統川普（Donald Trump）勝選，將可能顛覆西方對基輔的支持。

據《路透》報導，尋求在2024年重返白宮、共和黨初選民調的領先者川普，不斷尖銳批評美國的援烏政策。

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1名美國國務院高級官員指出，北約28日在外交部長會議中重申了對烏克蘭的支持，是因為該聯盟了解明年促成和平的可能性並不高。

這位不願具名的美國官員表示：「我的預期是，普廷在看到我們（美國）公布選舉結果之前，不會和談或達成任何有意義的和平。」

記者追問此為個人意見或美國政府的觀點，該名官員稱這是「廣獲認同的預測」。

這位官員同時補充，「在此前提下，盟國28日都在北約會議上公開表達對烏克蘭的強烈支持。」他沒有提及川普的名字，也沒有明確指出選舉結果將如何影響美國對烏克蘭的支持。

路透/易普索（Reuters/Ipsos）11月中旬的民調顯示，川普和美國現任總統拜登陷入了激烈競爭，川普以51%的微幅優勢，領先拜登的49%支持率。受訪者被要求必須在兩者間做出選擇。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，民主黨籍拜登已向基輔提供了大量軍事援助和各層面支持；與此同時，共和黨控制的眾議院卻拒絕向烏克蘭提供額外資金。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）本月曾邀請川普前往烏克蘭，親睹戰爭的規模。川普當時曾表示，如果他重新執政，將在24小時內終結戰爭。

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