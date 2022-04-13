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    拜登指俄侵烏是「種族滅絕」 CNN︰美也用在中國對維族迫害

    俄羅斯入侵烏克蘭，血腥屠殺平民，多國出現反戰示威聲援烏克蘭。（路透）

    俄羅斯入侵烏克蘭，血腥屠殺平民，多國出現反戰示威聲援烏克蘭。（路透）

    2022/04/13 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，血腥屠殺平民，美國總統拜登指控俄羅斯總統普廷在烏克蘭的作為是「種族滅絕」，烏克蘭總統澤倫斯基則感謝美國政府一切協助，以及拜登的「敢說真話」。究竟什麼是「種族滅絕」？被指控「種族滅絕」有什麼影響？《CNN》自美國角度進行分析。

    「種族滅絕（genocide）」一詞在1944年由波蘭律師萊姆金（Raphäel Lemkin）創造，用以描述納粹在大屠殺期間，有系統地嘗試從歐洲徹底消滅猶太人的行為；在第二次世界大戰之後，聯合國通過《防止及懲治滅絕種族罪公約》，「種族滅絕」遂於1948年由聯合國相關條約定義為犯罪行為，被描述為「意圖全部或部分消滅一個族群、國族、種族或宗教團體的犯行」。

    不僅止於「殺害」，生理和心理上的傷害都包含在「犯行」的定義之中。「種族滅絕」的嚴重性使其經常被描述為「罪中之罪」，然而，在指控成立之前，被告的「意圖」必須被確認，聯合國坦言，這使得「種族滅絕」在法庭上難以被證明，而且各國對於「種族滅絕」的定義也存在分歧。

    《CNN》表示，美國鮮少做出「種族滅絕」的指控，上一次指控針對中國對新疆維吾爾穆斯林族群及緬甸對穆斯林族群、羅興亞人的迫害行動。

    既然難以在法庭上被定罪，被指控「種族滅絕」會造成什麼影響？針對拜登對普廷指控，《CNN》表示，美國的指控不具法律效果，但是在外交上具有重大影響，因為拜登目前正致力於執行聯合各國孤立、制裁俄羅斯的戰略。

    除美國，英國首相強森、波蘭總統杜達也曾使用「種族滅絕」描述俄羅斯在烏克蘭做出的行徑。

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