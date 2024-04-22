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助烏抗俄！美國擬增派軍事顧問赴基輔

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）。（美聯社）

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）。（美聯社）

2024/04/22 20:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國政治新聞網Politico報導，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）21日證實，五角大樓正考慮派遣額外軍事顧問，加入位於基輔的駐烏克蘭大使館内的國防合作辦公室（Office of Defense Cooperation），協助烏克蘭軍方規劃複雜武器裝備的保養維護，並加強對基輔美國大使館的人手支援，以便於國會批准對烏軍援預算後，協調武器運送事宜。

賴德表示，為因應俄烏衝突不斷演變的安全狀況，美國國防部一直在審視並調整當地人員編制。目前，五角大廈正在考慮增派數名顧問加入大使館內的國防合作辦公室。他補充說，這些人員的行動將與大使館其他員工一樣，受到相同的出行限制，並不會參與實際戰鬥。

賴德拒絕透露具體增加人數，理由是出於行動安全和部隊防護的考慮。不過報導引述消息人士透露，這次可能會增派60人左右前往基輔。

這個由五角大廈直接派駐的國防合作辦公室，編制上隸屬於美國駐烏克蘭大使館，負責向烏克蘭政府和軍方提供諮詢和支援等非戰鬥任務。

報導中說，美國政府一直堅持，駐烏克蘭的美軍人員絕不會參與實際戰鬥，以免引發與俄羅斯的直接軍事對抗。不過，派遣更多軍事顧問被視為華府向基輔展現進一步承諾的舉措。

分析人士認為，增派軍事顧問可望讓烏克蘭軍方更有效利用來自美援的武器，抵禦俄軍逐漸增強的攻勢。此外，此舉也顯示，即便俄軍節節進逼，形勢對烏克蘭越來越不利，美國決心繼續全力支持烏克蘭。

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