戰況緊張！烏克蘭軍情首長：5月中將陷入艱困時期

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）示警，俄軍步步進逼，局勢不容樂觀。（法新社、路透；本報合成）

2024/04/22 17:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在22日發布一次採訪中表示，烏克蘭前線局勢可能在未來幾週逐步惡化。他評估，隨著俄羅斯軍隊近幾個月來不斷取得進展，預計他們將很快加大進攻強度，目前裝備不足的烏軍將難以阻擋。

《法新社》報導，布達諾夫向英國廣播公司（BBC）烏克蘭語版網站透露：「在我們看來，未來局勢將相當艱難。」他補充道：「這並不是災難性的，我們需要明白這一點。末日不會來臨，正如現在許多人所說的那樣。」

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布達諾夫提醒，預計前線從5月中旬開始就會出現問題，特別是5月中旬和6月初，「將會是困難的時期。」

俄羅斯21日聲稱，已經拿下距查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）東北方不到3公里的前線村落博達尼夫卡（Bohdanivka）。如果這個位於戰略高地上的查西夫雅爾失，基輔擔心將為俄羅斯通往其他重要的頓巴斯（Donbas）城鎮開啟大門。

烏克蘭總統·澤倫斯基此前表示，俄羅斯軍隊希望在5月9日這一天佔領該鎮，屆時克里姆林宮將紀念蘇聯在二戰中戰勝納粹德國的勝利。

數月來，基輔一直在努力因應益嚴重的彈藥危機，但預計這一問題將在未來幾週得到改善，因為美國於20日終於批准了價值610億美元的軍事援助計劃，以幫助烏克蘭對抗莫斯科。

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