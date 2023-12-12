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川普稱當選「只做1天獨裁者」 拜登：他終於說出口

美國前總統川普本月5日曾表示，如果2024年重返白宮，他將在「第一天」成為獨裁者。（路透資料照）

美國前總統川普本月5日曾表示，如果2024年重返白宮，他將在「第一天」成為獨裁者。（路透資料照）

2023/12/12 10:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）在11日的政治募款活動中，直指前總統川普（Donald Trump）將對美國民主構成威脅。川普本月5日表示，如果他在2024年重返白宮，將在「第一天」成為獨裁者。

據路透報導，民主黨籍的拜登表示：「他（川普）大聲說出來了」。拜登曾多次利用川普自身言論來抨擊這名最大競爭對手，稱川普為民主的最大威脅。

拜登說：「他日前強調只想在第一天成為獨裁者，剷除公務員和一連串事項。他提倡暴力政治而非拒絕它，我們不能讓這種情況發生。」

川普9日在紐約重申了他上週發表的言論，即贏得總統大位的「第一天」，他將成為獨裁者。川普說：「我說過我想成為獨裁者。知道為什麼我想成為獨裁者嗎？因為我想要一堵牆，對吧？我想要一堵牆、我想要鑽鑽鑽。」

川普2019年曾宣布全國進入緊急狀態，不惜代價就是要興建美墨邊境圍牆，當時引發美國16個州政府對聯邦政府提告。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）並未回應川普的言論，僅稱拜登「不斷努力捍衛美國的民主，團結政治觀點各異的人們，應對前所未見的威脅」。

路透與益普索（Ipsos）合作的最新民調顯示，川普在共和黨內支持率遙遙領先其他4名競爭者，有超過61％的共和黨人會在初選中投給川普。

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