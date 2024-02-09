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罕見接受美媒專訪 普廷：我們對波蘭或拉脫維亞「沒興趣」

俄羅斯總統總統普廷6日在克里姆林宮受訪時強調，俄國將為其利益「戰鬥到底」。（歐新社）

俄羅斯總統總統普廷6日在克里姆林宮受訪時強調，俄國將為其利益「戰鬥到底」。（歐新社）

2024/02/09 14:55

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統總統普廷（Vladimir Putin）在8日播出的採訪中表示，俄國將為其利益「戰鬥到底」，但無意將烏克蘭戰爭擴大至波蘭或拉脫維亞等鄰近國家。

據《路透》報導，這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，普廷首次接受美國記者採訪。他表示，西方領導人已經意識到不可能對俄羅斯造成戰略失敗、開始思索下一步，「我們已準備好展開對話」。

普廷也表示，他相信有機會達成協議、釋放「華爾街日報」美籍記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。格什科維奇被指控從事間諜活動，已遭俄羅斯羈押近1年，正等待接受審判。

普廷6日在莫斯科接受前福斯新聞（Fox News）明星主播、脫口秀主持人卡爾森（Tucker Carlson）逾2小時的採訪。克里姆林宮稱普廷之所以同意受訪，是因為卡爾森的立場和其他「不公正」報導烏克蘭衝突的西方媒體不同。

當被問及是否可能派遣俄羅斯軍隊攻擊北約成員國波蘭時，普廷表示：「只有一種可能，那就是波蘭主動攻擊俄羅斯。為什麼？因為我們對波蘭、拉脫維亞或其他任何國家都不感興趣。我們為什麼要這麼做？我們根本沒有任何興趣。」

訪談過程中，普廷抱怨，烏克蘭曾一度在2022年4月的會談中，同意結束敵對行動；但當俄羅斯軍隊從基輔周邊撤軍，烏克蘭卻又反悔了，「現在他們該想想如何扭轉局勢......烏克蘭正無止境的動員、近乎歇斯底里並面臨內部問題，遲早會被迫達成協議」。

普廷自信表示，美國也有緊迫的國內問題需要面對，「與俄羅斯進行談判不是更好嗎？達成協議。（烏克蘭及其盟友）已經明白現今局勢的發展，並意識到俄羅斯將為其利益奮戰到底。」

截至目前為止，華府已向烏克蘭提供超過1100億美元（約新台幣3.45兆元）的援助，並一再強調無意按照普廷提出的條件進行談判；但控制眾議院的共和黨已公開表明，若無法有效解決美國邊境問題，將持續杯葛總統拜登（Joe Biden）提出的援烏法案。

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