黨內逼退加劇 拜登：選到底

拜登與民主黨籍州長們3日在白宮會面後，紐約州州長霍楚（中）與馬里蘭州州長摩爾（左）和明尼蘇達州州長沃爾茲（右）一起接受媒體採訪，表達對拜登的支持。（美聯社）

2024/07/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐約時報三日報導，拜登總統在上週災難式的辯論後，對於自己是否能挽回頹勢感到猶豫，並向親近盟友透露正認真考慮是否退出大選。拜登同日與競選團隊和民主黨議員以及州長會面後，堅決表示將繼續角逐，不過，美國有線電視新聞網（CNN）分析，隨著更多民主黨人質疑他能否擊敗前總統川普，拜登面臨被反對浪潮淹沒的危險。

紐時披露，拜登與一位重要盟友的談話中坦言，他知道如果無法在接下來幾天內讓大眾相信他有能力勝任總統職務，他就可能難以挽回選情。這位盟友透露，拜登明白，他在接下來的公開行程，特別是預定五日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，以及在賓州和威斯康辛州兩大搖擺州的競選活動，都必須表現出色。

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白宮：拜登思緒清晰 絕不退選

白宮新聞秘書尚皮耶駁斥相關傳聞，強調拜登思緒清晰，絕不會退選。拜登隨後也透過競選團隊發出的募款信件，向支持者強調將參選到底，並駁斥可能退選的傳聞。他說：「沒有人可以把我趕走，我不會退出， 我會參選到底，我們將贏得選戰」。

拜登三日晚間也以面對面和視訊方式與廿四位民主黨州長和華府市長開會，向他們保證，儘管辯論表現不佳，仍足以代表黨出征十一月的大選。會後紐約州州長霍楚、明尼蘇達州州長沃爾茲和馬里蘭州州長摩爾三人與媒體會面，他們強調，經過坦誠討論後，他們仍然支持拜登。

再有民主黨議員公開呼籲退選

然而，民主黨國會議員開始公開呼籲拜登退選，繼德州聯邦眾議員杜蓋特後，亞利桑那州聯邦眾議員葛里哈瓦成也跟進。同時，兩份最新全國民調顯示，拜登民調一步下滑。華爾街日報民調顯示，川普以四十八％領先拜登的四十二％，差距拉大一個百分點。而紐時民調則顯示，川普領先幅度擴大三個百分點，來到四十九％比四十三％。

首要接替人選 賀錦麗小輸川普

一位高層政府官員告訴CNN，民主黨人對拜登的支持正逐步流失，現在連民調支持率也下降，拜登正面臨著最關鍵的四十八小時，否則可能不得不退選。路透報導，多位高階消息人士透露，如果拜登決定退選，副總統賀錦麗將是首要接替人選。路透／易普索民調顯示，賀錦麗的支持率僅落後川普一個百分點。

與此同時，一段辯論後川普坐在高爾夫球車上，以粗俗語言辱罵拜登與賀錦麗的影片流出。當中川普罵拜登是壞人、垃圾，說拜登要退出競選，因此他將對戰賀錦麗，「我想她會選得較好，她很壞、很可悲、非常（髒話）壞」。

美國總統拜登面臨黨內逼退壓力，仍強調將參選到底。（路透）

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