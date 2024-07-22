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凱米恐挑戰強颱！週三週四「風雨最搖滾」區域曝

凱米颱風暴風可能到達時間及機率。（圖擷取自氣象署網站）

凱米颱風暴風可能到達時間及機率。（圖擷取自氣象署網站）

2024/07/22 08:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輕度颱風「凱米」持續緩慢朝台灣靠近，強度增強，暴風圈也有擴大趨勢，氣象署預估，週三、週四暴風圈將籠罩台灣北部、東北部，陸上颱風警報機率高。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，凱米路徑西修，登陸機會上升，預估暴風圈有機會籠罩嘉義以北、花東、南部山區，北台灣全部、中部山區是風雨最搖滾的地方，應做好防颱準備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米北上過程中，將進入高海溫、高海水熱焓量的區域，巔峰強度可達中颱上限，甚至挑戰強烈颱風，週二（23日）之前大致持續偏北進行，就看這幾天偏北的狀況（角度）及週三（24）往西折的位置及幅度。

內文也說，以目前路徑看，南部地區位於暴風圈邊緣，暴風圈有機會籠罩嘉義以北、花東、南部山區，北台灣全部、中部山區是「風雨最搖滾」的地方。不過凱米還有一大段路要走，只要走偏一點就會改變後續路徑，應做好準備、時常更新。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象.老大洩天機」發文表示，「凱米」今（22日）將增強為中颱、暴風半徑220公里，持續增強擴大，週二、三沿台灣東方海面北上，通過與那國島附近，再轉向西北，週四進入台灣北部海面；環流將掠過大半個台灣，週三、四最接近台灣時，強度正值巔峰，挾強風豪雨侵襲，絕不可小覷。

他提到，最新模式模擬顯示，明（23日）颱風逐漸接近，北東轉有局部短暫陣雨，中南部有午後對流，仍有局部「大雷雨」機率，氣溫稍降。週三、四（24、25日）受颱風及其外圍環流影響，天氣轉涼，各地應加強防颱，慎防強風、豪雨致災。週五至下週日（26至28日）颱風漸行漸遠，氣溫回升，大氣不穩定，仍有強對流發展，續防局部性劇烈降雨。

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