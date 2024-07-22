「凱米」緩步前進中 外圍環流午後開始影響基隆、東部

凱米颱風緩慢朝台灣接近中。（圖擷取自中央氣象署）

2024/07/22 06:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，上午各地仍是多雲到晴、高溫炎熱的天氣，清晨至上午中部以北地區有零星短暫陣雨，午後受熱力作用影響，中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，下半天起受到輕颱「凱米」的外圍環流影響，基隆北海岸及東半部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨，雨勢愈晚愈明顯。「凱米」目前位於菲律賓東部海面，並緩步前進中，預計週三、週四風雨最明顯。

輕颱「凱米」中心位置於22日凌晨2點位於菲律賓東方海面，距離鵝鑾鼻東南方約730公里，以每小時7公里向北北西方向進行。「凱米」中心預計在週二晚上至週四最靠近台灣，週三週四風雨則是最為明顯，風雨強度將視其路徑偏轉角度、暴風半徑及強度發展而定。另外位於南海的輕颱「巴比侖」，未來登陸海南島後持續朝西北方向前進，對台灣沒有直接影響。

請繼續往下閱讀...

今日天氣仍炎熱，高溫普遍為33至36度，尤其新北至新竹及南部地區易出現37度以上高溫，民眾外出務必注意防曬並多補充水分，慎防熱傷害。空氣品質部份，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週二（23日）迎風面北部、宜花地區易有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。週三（24日）、週四（25日）颱風最接近台灣，屆時風雨將會明顯增強，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，尤其中部以北、東北部地區及各地山區有可能發生大雨或局部豪雨。週五環境逐漸轉為西南風，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 27 ~ 35 27 ~ 35 27 ~ 33

今日天氣仍炎熱，高溫普遍為33至36度，尤其新北至新竹及南部地區易出現37度以上高溫。（資料照）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法