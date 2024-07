繃緊神經！ 駐日美海軍陸戰隊基地全面加強酒測

2024/07/21 10:52

〔即時新聞/綜合報導〕鑑於日本沖繩縣接連爆出美軍士兵性侵事件,負責指揮所有駐日美海軍陸戰隊的美國海軍陸戰隊太平洋基地日前宣布,將加強週末出入基地時的酒精檢查,全力避免類似案件再次發生。

據《共同社》報導,美國海軍陸戰隊太平洋基地指出,新措施將在所有駐日海軍陸戰隊基地實施,涵蓋每週五傍晚至每週六傍晚,但並未說明嚴格的酒精檢查會持續多久。

以沖繩為據點的第三陸戰隊遠征軍(Ⅲ MEF)司令部20日在社群媒體X(原推特)官方帳號發文,稱「採取措施確保服役人員在基地內外達到並保持所期待的高標準行為」,介紹19日晚間首度實施情況。

美國駐日本大使易曼紐(Rahm Emanuel)20日也在社群媒體X發文,強調「軍隊迅速實施了新的嚴格措施」。

