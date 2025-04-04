好天氣掰！週六北部驟降8度 逾半個台灣轉雨

2025/04/04 22:32

週六各地降雨機率偏高。示意圖。（資料照）

未來溫度趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕週六（5日）因華南雲系東移影響，水氣會明顯增加，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區，降雨機率將偏高，恐有局部短暫陣雨；其他地區則為多雲，外出記得要攜帶雨具。

中央氣象署預報，週六受到華南雲系東移，台灣北部、東半部、恆春半島、中南部山區、金門及馬祖地區，會有局部短暫陣雨；中部及澎湖地區，亦有零星短暫陣雨；其他地區則為多雲。此外，中部以北的3500公尺以上高山，恐有固態降水或零星降雪的機率，在山區活動請注意天氣變化及自身安全。

溫度方面，週六北部及宜花地區，低溫約16、17度；中南部及台東地區，為18至21度，而白天起，高溫恐因降雨會有明顯的下降，北部驟降8度來到20度，東北部約21度；中部及花東是23、24度；南部則維持在27至29度，離島地區將轉為局部短暫陣雨的天氣型態，澎湖為19至23度；金門約17至22度；馬祖只有15至19度。

天氣風險公司指出，週六北部及東部地區，將轉為陰有短暫陣雨的天氣；中部天氣則轉為陰時多雲，平地有零星降雨、山區有短暫陣雨的型態；南部仍有陽光露臉的機會，天氣為多雲偶晴、山區則是多雲有零星降雨的機會。

紫外線指數部分，週六基隆市為「低量級」；澎湖縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

​空氣品質方面，週六的環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

週六各地低溫約16到21度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六北環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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