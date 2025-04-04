進喔！大甲媽祖起駕 60萬人簇擁展開9天8夜遶境

大甲媽祖鑾轎出發，信眾夾道簇擁。（記者廖耀東攝）

2025/04/04 23:19

〔記者張軒哲／台中報導〕「砰！砰！砰！」在3聲起馬炮轟隆聲中，大甲媽祖鑾轎今天（4日）深夜起駕，展開9天8夜來回300多公里遶境，預計13日夜間回鑾安座。鎮瀾宮預估計60萬人共襄盛舉，煙火爆竹齊發，大甲市區宛如不夜城。

今年遶境人數恢復疫情前盛況，今天午後起，鎮瀾宮參拜信眾絡繹不絕，蔣公路夜市商家直呼遶境人潮回流。國民黨主席朱立倫下午參拜，立法院院長韓國瑜、副院長江啟臣與鎮瀾宮董事長顏清標恭請神尊上轎。

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深夜起駕時刻，哨角與鐘鼓齊鳴，千里眼、順風耳神將開道，台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎。鑾轎在滿滿信眾簇擁下緩緩步出廟埕，展開9天8夜遶境。立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫妻也在鑾轎前合影。

大甲媽祖鑾轎途經台中、彰化、雲林、嘉義等4縣市，4月5日晚上駐駕彰化市南瑤宮、6日駐駕西螺鎮福興宮、7日抵達新港鄉奉天宮並於8日舉行祝壽典禮、9日駐駕西螺鎮福興宮、10日駐駕北斗鎮奠安宮、11日駐駕彰化市天后宮，12日駐駕台中市清水區朝興宮，13日回鑾大甲鎮瀾宮安座。

大甲媽祖深夜10點45分起駕。（記者廖耀東攝）

大甲媽祖鑾轎起駕，信眾夾道簇擁。（記者廖耀東攝）

立委傅崑萁、花蓮縣長徐榛蔚夫妻也來扶轎。（記者張軒哲攝）

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