為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

熱爆！德里氣溫飆52.3℃ 創印度新高

印度熱浪來襲，德里週三飆到攝氏52.3度，創下印度新高紀錄。（法新社）

印度熱浪來襲，德里週三飆到攝氏52.3度，創下印度新高紀錄。（法新社）

2024/05/30 00:29

〔中央社〕印度氣象局（IMD）說，德里的氣溫週三飆升到攝氏52.3度，創下印度新高紀錄。

法新社報導，印度氣象局週三下午通報，德里郊區孟吉希普（Mungeshpur）氣溫來到「嚴重熱浪狀況」，比拉吉斯坦邦（Rajastha）沙漠地區先前的全國最高氣溫紀錄，高出攝氏1度以上。

路透社報導，氣象官員說，過去幾天異常高的夏季氣溫帶來了「熱浪」到「嚴重熱浪」的狀況，不過從明天開始，印度西北部和中部的高溫可能會有所緩解。

當印度最高氣溫比平常高出攝氏4.5到6.4度時，印度將宣布出現熱浪；當最高氣溫比平常高出攝氏6.5度或更高時，印度宣布出現嚴重熱浪。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，在印度東部比哈邦（Bihar）的一所公立學校，學生們在高溫下暈倒。影片畫面顯示一名女孩躺在教室的長凳上，老師把水灑在她的臉上，並用書本為她搧風。

治療這些學生的醫院醫生庫瑪（Rajnikanth Kumar）說：「電解質失衡導致暈倒、嘔吐和頭暈。」

亞洲今年夏季更加炎熱，科學家說，人類造成的氣候變遷加劇這個趨勢。

居民週三在德里的納雷拉（Narela）地區發送免費冷飲，納雷拉週二的氣溫也高達攝氏49.9度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
熱到無法呼吸！聖嬰現象加劇 菲律賓體感高溫飆到48度
2024/04/25 16:02

熱到無法呼吸！聖嬰現象加劇 菲律賓體感高溫飆到48度
緬甸狂飆48.2°C 創56年來4月最高溫紀錄
2024/04/29 17:28

緬甸狂飆48.2°C 創56年來4月最高溫紀錄

快速連結台積電廠區 仁武澄德特區夯
熱浪席捲泰國！今年已30人熱死 曼谷連日高溫警告
2024/04/28 21:58

熱浪席捲泰國！今年已30人熱死 曼谷連日高溫警告
馬尼拉38.8度高溫破紀錄 氣象機構：恐熱到5月中
2024/04/28 18:26

馬尼拉38.8度高溫破紀錄 氣象機構：恐熱到5月中
泰國乾旱祈雨 村民潑水「哆啦A夢」取代真貓引熱議
2024/04/30 17:51

泰國乾旱祈雨 村民潑水「哆啦A夢」取代真貓引熱議
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播