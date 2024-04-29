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緬甸狂飆48.2°C 創56年來4月最高溫紀錄

緬甸中部馬圭省（Magway）28日氣溫飆升至攝氏48.2度，打破4月最高溫紀錄。示意圖。（法新社檔案照）

緬甸中部馬圭省（Magway）28日氣溫飆升至攝氏48.2度，打破4月最高溫紀錄。示意圖。（法新社檔案照）

2024/04/29 17:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕緬甸氣象局週一（29日）表示，該國中部馬圭省（Magway）城鎮喬克（Chauk）28日氣溫飆升至攝氏48.2度，打破4月最高溫紀錄。

《法新社》報導，緬甸氣象局在聲明中表示，當天喬克氣溫達到攝氏48.2度，是緬甸自56年前開始記錄以來，4月氣溫首次突破攝氏48度。

據報導，喬克位於緬甸中部馬圭省，地處熱帶季風氣候，夏季炎熱多雨。今年4月，緬甸各地氣溫普遍偏高，多地出現高溫天氣。喬克氣溫飆升至攝氏48.2度，是緬甸各地高溫天氣的極端表現。

高溫天氣給緬甸民眾的生活帶來諸多不便，當局提醒民眾出門需注意防曬，避免中暑；家中需注意通風降溫，確保老人、兒童等弱勢群體的身體健康。

過去一週，南亞及東南亞地區遭遇一波異常炎熱的天氣，氣溫高達攝氏45度，迫使數千所學校要求學生留在家裡。菲律賓首都馬尼拉經歷了創紀錄的高溫天氣後，週日宣布所有公立學校停課兩天；在泰國，今年迄今已有至少30人死於中暑，上週六（27日）北部省份氣溫超過攝氏44.1度，氣象部門警告稱，該國將出現「嚴重情況」。

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