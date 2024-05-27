阿根廷小姐選美大賽 60歲美魔女律師惜敗

阿根廷60歲美魔女羅德里格斯參與阿根廷小姐決賽，可惜最終未能出線。（法新社）

2024/05/27 13:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷首都布宜諾斯艾利斯環球小姐選拔賽，日前由60歲美魔女律師羅德里格斯（Alejandra Rodríguez）奪冠，並繼續參與阿根廷小姐（Miss Argentina）決賽，若勝出將可代表國家和全球佳麗爭奪環球小姐頭銜，可惜最終還是敗北未能出線。

據《美聯社》報導，環球小姐先前取消長期以來的28歲以下年齡限制，讓羅德里格斯得以投入選美，拿下布宜諾斯艾利斯小姐后冠後一夜成名，成為全球媒體的焦點。

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羅德里格斯不吝於向女性分享保養肌膚的祕訣，並且用自身證實了「年齡只不過是數字」。在阿根廷小姐比賽的泳裝展示階段，羅德里格斯選擇一套相當樸素的連身泳衣，但觀眾們還是熱烈歡呼。

不過，評審們最終選擇來自中部城市哥多華的29歲女演員貝內賈姆（Magali Benejam），她擊敗其餘27人奪得阿根廷小姐頭銜。羅德里格斯賽後表示，她認為自己的經歷將會鼓舞不少人找到新的方向。

雖然許多女性稱讚羅德里格斯參賽的決定，但也有人質疑她姣好的臉孔和維持良好的身材，無疑是對老年女性設立了不合理標準。阿根廷女權人士帕斯奎內利（Lala Pasquinelli）指出，羅德里格斯讓人覺得每個60歲女性都該像她那樣，如果辦不到就是沒有好好保養自己。

羅德里格斯在泳衣展示階段獲得熱烈歡呼。（美聯社）

最終由29歲女演員貝內賈姆奪得阿根廷小姐后冠。（法新社）

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