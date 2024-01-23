為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

烏克蘭正妹成為最新「日本小姐」！ 選美結果引發兩極討論

現年26歲的椎野目前擔任模特兒，她在5歲時因父母離婚，母親再嫁日本人後，隨母親移居日本名古屋，2022年正式歸化，取得日本國籍。（圖擷自Miss Nippon官網）

現年26歲的椎野目前擔任模特兒，她在5歲時因父母離婚，母親再嫁日本人後，隨母親移居日本名古屋，2022年正式歸化，取得日本國籍。（圖擷自Miss Nippon官網）

2024/01/23 15:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第56屆「日本小姐」（Miss Nippon）選拔賽昨（22日）落幕，有烏克蘭血統的椎野‧卡洛琳娜（椎野カロリーナ，Karolina Saluk）奪下日本小姐頭銜，卡洛琳娜父母均為烏克蘭人，自幼移居名古屋後取得日本國籍，引發討論。

綜合日本媒體報導，現年26歲的椎野目前擔任模特兒，她在5歲時因父母離婚，母親再嫁日本人後，隨母親移居日本名古屋，可說是從小在日本長大，2022年正式歸化，取得日本國籍。

早在2020年，椎野就報名參加日本大型選美比賽「Best Body Japan」獲得冠軍，這次更獲得「日本小姐」殊榮。

說著流利日語的椎野表示：「我外表看起來像外國人，但我從5歲開始就在日本長大，我的內在已經是日本人；很多時候我都不被視為日本人，但這次能被認定為日本人，我很感激。」

日本小姐選美創始於1950年，1968年起，由女性美容研究機構「和田研究所」贊助，成為每年例行舉辦的活動，至今已舉辦56屆。有別於「日本環球小姐」（Miss Universe Japan）選拔，日本小姐得獎者幾乎都走上演藝之路，被視為日本女星搖籃。

對於椎野的獲獎，在日本網路引發討論，有網友強調：「只要有日本國籍，種族並不重要」、「恭喜，期待妳未來成功」、「我們許多運動員有外國人血統，選美比賽沒有理由有所不同」。

但也有網友質疑：「感覺這次比賽是出於政治目的，每次都強調話題性」、「將『日本小姐』頭銜授予一個西方面孔的參賽者」、「我希望代表日本的佳麗能展現亞洲人的優勢」。

第56屆「日本小姐」選拔賽落幕，由烏克蘭血統的椎野‧卡洛琳娜（中）奪下日本小姐頭銜。（圖擷自Miss Nippon官網）

第56屆「日本小姐」選拔賽落幕，由烏克蘭血統的椎野‧卡洛琳娜（中）奪下日本小姐頭銜。（圖擷自Miss Nippon官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本最正美少女揭曉！14歲的她「超神似橋本環奈」
2021/10/11 23:45

日本最正美少女揭曉！14歲的她「超神似橋本環奈」
日本中學制服選美大賽結果揭曉！ 她連5年參賽終奪冠
2021/02/18 16:48

日本中學制服選美大賽結果揭曉！ 她連5年參賽終奪冠

愛河下游賞景氛圍 景觀豪宅富豪齊聚
日本最可愛女高中生出爐！18歲前偶像大平光封后
2020/12/24 15:00

日本最可愛女高中生出爐！18歲前偶像大平光封后
東京大學偽娘選美 參賽者劍眉英氣逼人
2017/10/23 15:26

東京大學偽娘選美 參賽者劍眉英氣逼人

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
全日本國民美少女選拔 京都13歲女學生奪冠
2017/08/08 23:07

全日本國民美少女選拔 京都13歲女學生奪冠
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播