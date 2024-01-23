烏克蘭正妹成為最新「日本小姐」！ 選美結果引發兩極討論

現年26歲的椎野目前擔任模特兒，她在5歲時因父母離婚，母親再嫁日本人後，隨母親移居日本名古屋，2022年正式歸化，取得日本國籍。（圖擷自Miss Nippon官網）

2024/01/23 15:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第56屆「日本小姐」（Miss Nippon）選拔賽昨（22日）落幕，有烏克蘭血統的椎野‧卡洛琳娜（椎野カロリーナ，Karolina Saluk）奪下日本小姐頭銜，卡洛琳娜父母均為烏克蘭人，自幼移居名古屋後取得日本國籍，引發討論。

綜合日本媒體報導，現年26歲的椎野目前擔任模特兒，她在5歲時因父母離婚，母親再嫁日本人後，隨母親移居日本名古屋，可說是從小在日本長大，2022年正式歸化，取得日本國籍。

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早在2020年，椎野就報名參加日本大型選美比賽「Best Body Japan」獲得冠軍，這次更獲得「日本小姐」殊榮。

說著流利日語的椎野表示：「我外表看起來像外國人，但我從5歲開始就在日本長大，我的內在已經是日本人；很多時候我都不被視為日本人，但這次能被認定為日本人，我很感激。」

日本小姐選美創始於1950年，1968年起，由女性美容研究機構「和田研究所」贊助，成為每年例行舉辦的活動，至今已舉辦56屆。有別於「日本環球小姐」（Miss Universe Japan）選拔，日本小姐得獎者幾乎都走上演藝之路，被視為日本女星搖籃。

對於椎野的獲獎，在日本網路引發討論，有網友強調：「只要有日本國籍，種族並不重要」、「恭喜，期待妳未來成功」、「我們許多運動員有外國人血統，選美比賽沒有理由有所不同」。

但也有網友質疑：「感覺這次比賽是出於政治目的，每次都強調話題性」、「將『日本小姐』頭銜授予一個西方面孔的參賽者」、「我希望代表日本的佳麗能展現亞洲人的優勢」。

第56屆「日本小姐」選拔賽落幕，由烏克蘭血統的椎野‧卡洛琳娜（中）奪下日本小姐頭銜。（圖擷自Miss Nippon官網）

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