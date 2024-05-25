台海、南海連動！學者：台海若衝突 菲美日將受影響

圖為共軍軍演期間，我國馬公軍艦監控共艦西安軍艦。（資料照，國防部提供）

2024/05/25 22:54

〔中央社〕南海和台灣海峽情勢升溫，菲美學者關注南海和台海若爆發戰事，彼此可能相互影響。美國學者善學指出，若台海發生衝突，菲律賓、日本、美國預計都將被涉入。

美國賓夕法尼亞大學裴利世界研究所（Perry World House）資深計畫經理善學（Thomas Shattuck）近日訪問菲律賓。他接受中央社訪問表示，若菲律賓和中國因主權爭議在南海發生衝突，範圍可能限縮在部分南海島礁，「我認為它不會變成全面的衝突」。

請繼續往下閱讀...

善學說，若南海爆發衝突，因為台灣控制2座南海島礁，美國可能試圖利用台灣擁有的南海基礎設施來投射自己的力量；而北京主張擁有主權的區域僅限於南海，因此中國入侵菲律賓的可能性不大，這將是一場更具戰略意義或外溢效應有限的衝突。

不過，他表示，反過來說，若台海爆發戰事，由於南海是到達台灣的途徑之一，中國可能試圖奪取其他南海島礁，以阻止美國海軍藉此進入台灣海峽。

另一方面，善學說，菲律賓某些島嶼與台灣的距離比菲律賓本島還要近，日本也是相同情況，這些島嶼預計將成為北京的目標，而美國在亞洲的基地可能也會成為中國的目標。

他說，若台海發生衝突，中國預計將封鎖巴士海峽，菲律賓和日本也可能面臨台灣難民湧入，甚至美國的領土關島都將受影響，「這將是一場真正的全面衝突」。

經濟方面，善學表示，除了台灣的半導體產業之外，台灣海峽、宮古海峽、巴士海峽和呂宋海峽是全球重要航道，台海衝突可能導致從菲律賓到韓國間的航運都必須改道，「全球各國國內生產毛額（GDP）的重要組成部分將從地圖上消失」。

善學認為，提升國際社會對台灣安全的支持非常關鍵。要做到這一點，台灣政府應學習馬尼拉當局邀請媒體赴南海採訪，曝光中國作為的「透明度策略」，或向國際媒體公布中國跨越台海中線進行海空騷擾的影像，以爭取國際支持。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員拉貝納（Aaron Jed Rabena）3月為瑞典智庫「安全與發展政策研究所」（ISDP）撰文指出，對美中兩國來說，巴士海峽對攻擊、遏止或防衛台灣至關重要，這意味著菲律賓北端的巴丹群島（Batanes）可成為兩用前線作戰基地，因為它橫跨南海和西太平洋兩個戰區。

他表示，巴丹群島可承擔對美國軍事行動和非戰爭軍事行動（MOOTW）的支持作用，並成為菲律賓北部防禦邊界，以應對任何突發事件。「因此，美國幾次兵棋推演中都考慮到菲律賓在台海戰爭可能扮演的角色，也就不足為奇。」

拉貝納表示，在中國南海擴張的背景下，菲律賓的單邊領土防禦態勢與美國在整體區域安全方面的同盟利益更加契合，未來可以觀察馬尼拉將採取何種戰略，以及是否將開放巴丹群島成為美軍在菲律賓建設的基地之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法