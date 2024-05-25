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台灣也提供補貼！韓媒： 南韓恐在晶片爭霸戰中敗陣

各國對半導體產業提供補貼，南韓相關獎勵計畫卻以優惠貸款為核心，引發批評。（法新社）

各國對半導體產業提供補貼，南韓相關獎勵計畫卻以優惠貸款為核心，引發批評。（法新社）

2024/05/25 22:22

〔編譯魏國金／台北報導〕韓媒《BusinessKorea》報導，韓國政府已公布半導體支持計畫，儘管規模26兆韓元（6135億台幣），較預期擴大，但以優惠利率貸款為主，排除提供半導體業者最期盼的直接補貼。對此，分析師對於韓國能否在一場由美歐日台等國發動的半導體霸權「冷戰」中倖存下來，感到質疑。

韓國經濟與財政部長崔相穆23日宣布該半導體全面支持計畫，表示「我相信我們的獎勵措施相較任何其他國家毫不遜色」，該規模較原先宣布的10兆韓元高出數倍。

標題為「台灣提供半導體補貼，而南韓卻堅持貸款」的報導指出，然而以低利貸款為核心的該計畫，去除了業界最亟欲的補貼，一名業界高層說，「半導體戰爭相當於一場與其他國家的戰爭，而該計畫沒有改變韓國招商引資競爭力下滑的現實」。

據估計，全球半導體企業已從各國政府獲得3800億美元補貼。單單美國就提供美光、英特爾、台積電與三星電子390億美元補貼，日本也提供台積電10兆日圓補貼，在日本興建兩座晶圓廠。

甚至之前沒有直接補貼的台灣，也在吸引輝達與超微設立研發中心的過程中，決定提供補貼。中國也正傾注超過500億美元補貼，在記憶體、半導體代工等南韓優勢領域急起直追。

韓國祥明大學系統半導體工程教授李鍾煥（Lee Jong-hwan）說，「競爭國家對半導體的重視程度遠高於預期，低利貸款有幫助，但相較於其他國家確實顯得不足」。

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