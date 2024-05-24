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愛犬重病決定安樂死 主人1年後在收養網站驚見「牠還活著」

美國女子愛犬被診斷出患有嚴重疾病，決定將牠安樂死。怎料，她1年後發現被安樂死的狗狗竟還活著。（擷取自YouTube）

美國女子愛犬被診斷出患有嚴重疾病，決定將牠安樂死。怎料，她1年後發現被安樂死的狗狗竟還活著。（擷取自YouTube）

2024/05/24 23:04

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州（Maryland）一名女子的愛犬被診斷出患有嚴重疾病後，痛苦決定將牠安樂死。怎料，1年後，她發現被安樂死的狗狗竟還活著，而且被當初收養的機構列為待領養。

綜合外媒報導，克莉絲蒂．佩雷拉（Kristie Pereira）2022年12月收養了狗狗Beau，大約兩個月後，Beau的行為開始變得有些不同。她帶Beau去看病，獸醫診斷發現牠患有無法治癒且只會惡化的神經系統疾病，建議考慮安樂死。

佩雷拉擔心Beau的病情和痛苦只會越來越嚴重，決定將牠帶去當地的動物服務中心安樂死。不過，1年後，佩雷拉在當初收養Beau的動物機構臉書，再次看到牠被列為待領養，決定再把牠帶回身邊，卻遭動物機構拒絕，對方說，根據規定，不能將被棄養的狗歸還給前主人。

佩雷拉向當地媒體《FOX 5》說，由於政府政策，安樂死過程中，飼主不得在場，所以這段時間她一直以為Beau已經被安樂死了，也從未收到政府或收養組織的任何通知。直到上周週她才得知Beau還活著，「我不認為想放棄狗的人會有我這樣的感受」。

當地動物服務中心向《FOX 5》提供了當初填寫安樂死申請表的副本，表格上註明，如果他們認為寵物可以治療並適合領養，則可以治療寵物並將其列為待領養。根據官方說法，他們認為Beau並不需要安樂死，開始診斷牠，最終發現只是有肝臟問題，經治療後，決定將Beau歸還給佩雷拉最初收養他的組織。

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