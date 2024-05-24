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烏鴉聰明會數數 程度如人類幼兒

印度街頭的烏鴉。（歐新社檔案照）

印度街頭的烏鴉。（歐新社檔案照）

2024/05/24 23:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏鴉很聰明，除了會使用工具、製作工具，現在一份新研究發現，烏鴉還會數數，計數的能力相當於人類的幼兒，這項研究又再度改寫人類對這種鳥類聰明程度的認知。

這份研究23日在《科學》（Science）期刊發表報告，報告第一作者、德國圖賓根大學神經生物學博士後研究員黛安娜．廖（Diana Liao，譯音）說，研究結果顯示，烏鴉發聲數數能力，接近剛開始發展數字能力的幼兒，「我們認為這是首次在任何動物物種身上呈現出這種能力」。

研究人員對3隻小嘴烏鴉（Corvus corone）進行研究，這些烏鴉經過訓練，可按照命令鳴叫，研究人員訓練這些烏鴉，根據螢幕上以隨機順序顯示出的1到4數字，和與各個數字有關聯的聽覺線索，發出相對應的叫聲數量，並在叫聲結束後啄螢幕上的標的物，表示他們「數完了」。如果烏鴉「數」對了，自動餵食器就會提供食物獎勵牠們。

實驗顯示，經過166到189次不等的訓練，這些烏鴉都能夠成功地且有意識地發出特定數量叫聲，回應特定的提示，這是一種在其他動物身上尚未觀察到的控制能力。烏鴉每一次對應數字發出的叫聲，在聲學特色上都有所不同，就如同人類語言中1、2、3、4等數字每個聽起來不一樣。

研究報告說，「帶有目的性的發出特定數量叫聲，需要結合計數和聲音控制能力」，「目前還不知道人類以外的動物是否存在這種能力，我們呈現出，烏鴉能夠靈活地發出1到4個數量的叫聲，回應與這些數值關聯的隨機線索」。

不過，這項實驗中烏鴉數數並非符號計數能力，而是如幼兒在理解基數詞，能夠了解數量與數字的關聯性前，看到三個蘋果，不會數出「1、2、3」，有可能是數出「1、1、4」或「1、1、1」，發聲次數對了，但是數字是隨機使用。

符號計數的象徵性理解能力據信還是人類獨有，目前還不清楚這種能力的生物起源。研究人員認為，烏鴉展現的數數能力，或許是能夠對數字象徵性理解之前的前驅能力。

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