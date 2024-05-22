中國對台專家：賴清德「兩國論」比想像中強硬

中國對台專家指出，對於賴的就職演說「有點小小吃驚」，直呼新政府立場「比想象得要強硬」。（資料照）

2024/05/22 16:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德就職演說，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，直接用「中國」一詞，在現有憲政體制及法理上，重新界定了兩岸定位，中國對台專家指出，對於賴的就職演說「有點小小吃驚」，直呼新政府立場「比想像得要強硬」。

香港媒體《香港01》專訪解放軍退役軍官、北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波，周波表示，「有點小小吃驚」、「比想像得要強硬」，賴清德把自己放在一個同大陸對等的另一個國家的角色上，用他自己的話說，就是中華民國和中華人民共和國互不隸屬，「這實際上就是兩國論了」。

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周波認為，這意味著未來兩岸在政治上很難有很大的進步，互相之間也會比較坎坷，不過他也判斷，中國依然相當有耐心等待下去，一是台灣搬不走，二是時間在中國這一邊，雖然中國目前在經濟方面面臨一些問題，但周波認為大趨勢並沒有變，也只有經濟上的不斷發展壯大，才能最大限度爭取和平統一的機會。

隨著賴清德上任，國際焦點對準台海，但在周波看來，南海比台海更危險，觸發《反分裂國家法》有非常具體的條件，因此台海不太可能因意外而爆發主力武裝衝突，但南海卻容易發生「擦槍走火」的危險，美中在南海軍事活動頻繁，直言「常在河邊走，哪有不濕鞋」。

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