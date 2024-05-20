賴清德就職演說挨批兩國論 學者：中華民國的存在對中國就是「台獨」

總統賴清德今天發表就職演說。（記者劉信德攝）

2024/05/20 22:02

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今在就職演說強調，將不卑不亢維持現狀，追求兩岸和平共榮，被中國官方、藍營與部分學者批評是台獨、兩國論。對此，有學者認為，這樣的批評相當可笑、敵我不分，對中國而言，中華民國的存在本身就是一種「台獨」，也有學者感嘆中國無法接著善意，再次錯失歷史的良機。

清大社研所副教授陳明祺也對賴清德演說內容表示高度肯定，認為在中共步步進逼情況之下，賴清德展現出有為有守的態度。一方面，賴明確提出世界需要台灣的3大理由，包含世界民主鏈、亞太安全鏈、民主供應鏈，同時展現實質誠意，拋出重啟雙邊對等觀光旅遊，以及學位生來台就學等政策，向中國釋出善意。

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在「守」的部分，陳明祺表示，賴清德日前提出「和平四大支柱行動方案」，談及國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力、推動價值外交等，以及今日所提「我們有追求和平的理想，但不能有幻想」，都展現他對兩岸議題的務實態度，各方都期待，相信中國也知道，賴會秉持有為有守的方向，來處理兩岸關係」。

針對國台辦對賴清德演說內容的批評，陳明祺認為，對岸無法接住善意，是「再一次錯失歷史的良機」，相較之下，台灣則是更願意肩負責任、堅持健康有序交流的一方，因為深知台海和平穩定不只是關乎台灣與中國，更是全世界的事情。

另談及在野黨對賴清德的「台獨」批評，陳明祺也呼籲，台灣是民主國家，朝野在許多政策上會有不同意見與方向，但對外都應該團結，「這是我們民主之所繫，沒有主權就沒有國家的存在，沒有國家就沒有民主的可能性」，維護國家主權、反對外來敵意力量的併吞，是最基本的事情。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅認為，賴清德就職演說的結構相當完整，內政與外交篇幅比例分配適中、結構完整且敘事清楚。在內政方面，賴清德詳細地講述包括經濟、產業、長照、民生與年輕人等施政方向，他過去所宣示內閣要打造AI創新，此次內閣亦與他的用人哲學吻合，這些都是對未來施政藍圖的宣示；外交方面，賴將延續前總統蔡英文的外交路線，過去8年外交成績世界有目共睹，相信大家對此都很放心。

陳方隅指出，過去前總統蔡英文的就職演說對中國釋出極大的善意，中國的回應仍然只有震怒與批評，由此可知無論總統表達什麼立場，中國的批評都不會停止。由此可見，對中國而言，中華民國的存在本身就是一種「台獨」，台灣的在野黨實在不應該持續跟著中國隨之起舞，這樣的批評相當可笑，且敵我不分。

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