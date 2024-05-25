巴紐山崩罹難數恐逾百人！山體仍在滑動 聯合國官員憂心

抵達恩加的救援隊伍，幫助村民找尋被掩埋在瓦礫下的災民。（法新社）

2024/05/25 20:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea，下稱巴紐）恩加省（Enga）在週五（24日）凌晨發生大規模山崩，目前救難組織正努力搶救受災民眾，聯合國官員根據災害規模推測，死亡人數恐達百人以上。

根據英國《BBC》報導，恩加省議員阿克姆（Amos Akem）告訴媒體，據地面報告顯示，共有300多人和1182間房屋遭到土石掩埋，他表示恩加省連接揚巴里城鎮（Yambali）和首都莫士比港（Port Moresby）的道路被封阻，這導致救援工作受到阻礙。

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人道主義援助組織「澳洲關懷協會」（CARE Australia）表示，由醫護人員和軍方人士組織成的快速應對小組已抵達災害現場，但因該地地勢複雜、主要道路遭毀壞，導致救援難度提高。目前由於當地周邊的快速道路已被封阻，人員進出災區只能透過直升機。

關於山崩對於恩加省區域造成的影響，聯合國官員阿克托普拉克（Serhan Aktoprak）表示，受山體滑坡影響的區域面積達三至四個足球場大小，而考量到災害規模，罹難人數恐達百人以上。

據報導，約有4000人居住於山崩事發地區。澳洲關懷協會也表示，如果山體滑坡繼續向山下坍方，其他城鎮將可能面臨同樣的風險。

阿克托普拉克表示，因土地持續滑動，導致救難行動變得更加困難。

巴紐總理馬拉佩（James Marape）在週五時表示，當局正在與當地官員合作，著手於救援、搜尋遺體和重建該區基礎設施，以應對這場災害。

巴紐山崩事發於當地時間週五的凌晨3點，該國數百間房屋因大規模山體滑坡遭到掩埋，官方目前尚無法確切得知，有多少民眾受困其中。

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