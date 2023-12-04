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坦尚尼亞洪水引發山崩 已至少47死85傷

2023/12/04 04:12

〔中央社〕坦尚尼亞地方官員今天表示，北部洪水引發山崩，造成至少47人喪生、85人受傷，並且警告死亡人數將不止於此。

法新社報導，當地官員表示，距首都杜篤瑪（Dodoma）以北約300公里的卡特什鎮（Katesh）昨天遭到大雨侵襲。

北部曼耶拉（Manyara）地區官員珊迪加（Queen Sendiga）告訴媒體：「截至今晚，死亡總數來到47人，有85人受傷。」

在阿拉伯聯合大公國杜拜出席聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）的總統哈山（Samia Suluhu Hassan）向家屬致哀，強調她已經下令政府投入更多資源從事救援工作。

在經歷前所未見乾旱之後，東非又遭遇到與聖嬰現象有關的長達數週暴雨侵襲和洪患，索馬利亞已有超過100萬人流離失所、數以百計人死亡。

科學家預期，當前聖嬰現象造成的最嚴重影響將於今年底到明年間發生。

1997年10月至1998年1月間，聖嬰現象帶來的暴雨引發大規模洪患，在東非5國共造成逾6000人死亡。

科學家表示，人為氣候變遷導致諸如洪水、風暴、乾旱、野火等極端天氣事件肆虐時間變長，而且嚴重程度更劇烈，也更頻繁。1121204

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