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俄軍狂攻摧毀哈爾科夫鐵路系統 無父母陪伴孤兒、兒童急撤

國外記者拍攝俄軍襲擊哈爾科夫地區後冒出的濃濃黑煙。（美聯社）

國外記者拍攝俄軍襲擊哈爾科夫地區後冒出的濃濃黑煙。（美聯社）

2024/05/24 23:51

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員指出，俄軍夜襲摧毀哈爾科夫（Kharkiv）地區火車鐵軌和鐵路機車車輛（rolling stock），而哈爾科夫當局為因應俄軍新一波強大的攻勢，準備撤離當地兒童。

根據《美聯社》報導，俄軍5月10日對哈爾科夫發動攻勢以來，哈爾科夫已撤離1萬1000多人。烏克蘭官員今（24日）宣布，將在未來60天內強制疏散哈爾科夫123名無父母陪伴的孤兒、兒童。

關於鐵路系統被摧毀一事，烏克蘭國家鐵路營運商「Ukrzaliznytsia」說，連夜的襲擊不僅毀壞軌道和機車車輛，相關建築毀損。

據報導，摧毀鐵路系統對已不堪負重的烏軍雪上加霜，加上烏軍無法使用西方提供的遠程武器攻擊俄國領土，俄軍在邊境的飛彈射擊和跨境攻擊幾乎毫無阻礙。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群說，烏克蘭缺乏全球實際可用的防空系統，而烏克蘭士兵也缺少遠程能力，導致烏軍對於邊境附近的俄軍部署毫無辦法。

俄軍對哈爾科夫新一輪的進攻似乎是整體攻勢的一環，俄軍不僅攻擊試探頓內次克州（Donetsk）偏南區域，在北部城市蘇梅（Sumy）和切爾尼戈夫（Chernihiv）也展開進攻。

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