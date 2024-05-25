美國1人公司「洗白」大疆無人機 恐成國安審查漏洞

中國大疆公司標誌和無人機產品。（路透檔案照）

2024/05/25 22:40

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國無人機製造商Anzu Robotics公司總部設於德州，執行長和公司創立夥伴都是美國人，生產的無人機是在馬來西亞組裝，使用位於美國維吉尼亞的伺服器。但有一個問題：公司與中國和中國無人機大廠「大疆」（DJI）有多重密切關係，而美國力圖限制中國無人機在美銷售的對象。

《紐約時報》24日報導，4月正式成立的Anzu公司，獲得美國聯邦通訊委員會（FCC）設備許可，執行長瓦納斯（Randall Warnas）就是唯一的員工。Anzu獲得大疆授權設計其無人機，使用的零件有一半來自中國，大多數的軟體也源於中國，而Anzu向馬來西亞製造商所下的訂單，每一台都會支付一筆費用給大疆公司。這挑起有關Anzu是否真的不受大疆支配，或者只是大疆的貼牌版。

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根據2022年分析報告，大疆在美國商用無人機市占率58％，但因被華府認為具有國安風險，國會正考慮立法禁用。因此，在中國企業面臨美國愈加具有敵意的法規環境下，Anzu公司與大疆的關聯，在某些方面成了試金石。

如果將生產地點從中國轉移出去，並且透過一家設於美國的公司銷售，能夠規避遭聯邦機關列入黑名單或被國會列為非法，那麼Anzu公司這套方式不僅對大疆、也對其他在美業務正受到檢視的中國公司有用。若這種方式失敗，則會是中國公司試圖克服華府對中國日益升高的猜疑和敵意，受到又一次挫敗。

瓦納斯過去長期擔任無人機業務員，曾為大疆公司工作，2021年短暫擔任過另一家中國無人機製造商Autel Robotics執行長9週。

根據他的說法和《紐時》檢視的文件，Anzu的零件在中國和馬來西亞生產，然後在馬來西亞一家工廠組裝，之後運到美國物流中心；無人機的飛行控制軟體和使用者應用程式都源自大疆，但是經過該公司數據安全夥伴Aloft公司改編，確保用戶資料儲存在美國境內，不會被第三方未經用戶允許收集。

瓦納斯受訪說，Anzu公司支付費用給大疆，交換大疆的商業授權。不過他承認，Anzu基本上是大疆的構想，去年初一名自稱代表大疆高層的該公司人士找上美國無人機產業高層，詢問是否有興趣讓大疆技術，以合適的形式長期在美國使用。

他說，他和公司另外3名創辦人都接受這個概念，他們的目標「是設法把他們技術中的中國色彩洗掉，使其在美國仍有銷售管道」。這4人都是美國公民。

瓦納斯23日與共和黨聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）討論此事。斯特凡尼克共同發起《反中共無人機法案》，禁止大疆在美國通訊基礎設施上運行。

斯特凡尼克顯然不為所動，她24日聲明，「這種迫切試圖規避關稅和制裁的努力徒勞無功」，「大疆和其所有空殼公司都將受到問責」。大疆公司發言人說，公司與Anzu的授權夥伴關係「是基於旨在強化市場上有實力且具經濟成本效益的無人機可及性」，雙方並無其他財務關係，Anzu也是「完全獨立的公司」。

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