殺人鯨撞船無意殺人 專家：只是中二屁孩在玩耍

專家稱虎鯨撞船舵可能只是一種中二屁孩找樂子行為。圖為去年6月拍攝的影片截圖，1頭虎鯨在直布羅陀海峽附近用頭碰撞船舵。（美聯社）

2024/05/25 20:07

〔編譯張沛元／綜合報導〕過去5年來，西南歐海域發生數百起虎鯨撞船事件，讓外型可愛的殺人鯨被冠上「深海惡霸」之名。但數十名研究這類事件數年的專家認為，在伊比利半島（Iberian Peninsula）沿海搞破壞的虎鯨，其實可能只是無聊的海洋版中二屁孩在找樂子。

一小群虎鯨2020年起在葡萄牙、西班牙與摩洛哥海岸衝撞至少673艘船，部分船隻因此沉沒。西、葡兩國政府因而委派一支專家小組進行研究，探究虎鯨攻擊船舵的原因，以及如何遏阻虎鯨再犯。

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這支由生物學家、政府官員與海洋產業代表組成的小組24日發表研究報告，提出他們對虎鯨撞船原因所做的假設─虎鯨只是在找樂子；在廣大空曠的開闊水域中，船舵儼然被虎鯨當成主要玩具。

「（虎鯨撞船舵之舉）看似是在玩耍，」小組成員、美國「動物福利研究所」（Animal Welfare Institute）的海洋哺乳動科學家羅斯（Naomi Rose）說，「牠們顯然是在玩一場非常危險的遊戲。但遊戲就是遊戲。」

科學家發現，大多數襲船事件中的虎鯨，來自一群約有15隻、絕大部分是青少年的虎鯨團，牠們通常緩慢接近船隻，然後看似用鼻子與頭碰一下船舵；但即便是屁孩年紀的虎鯨，平均身長也可達2.74公尺到4.26公尺（9英尺到14英尺），以致船舵往往被屁孩虎鯨碰一下就壞了。

致力鯨魚保育的「國際捕鯨委員會」（International Whaling Commission）旗下的科學委員會的主席澤比尼（Alex Zerbini）說，虎鯨的行為並未顯示具有攻擊性；虎鯨在玩船舵時，並不了解此舉會弄壞船舵進而影響人類，「（虎鯨撞船舵）是玩耍多於刻意（攻擊）」。

目前還不清楚虎鯨為何以及一開始如何煞到船舵，澤比尼推測，也許是某隻好奇的中二虎鯨迷上航行船隻周圍的氣泡，然後碰了船舵覺得很好玩與引發一票中二虎鯨仿效，最終導致虎鯨撞船事件頻傳。

換句話說，弄壞船舵不過是虎鯨界的一股中二跟風潮。

羅斯說，喜歡把船舵當玩具撞著玩的虎鯨，大多是5到18歲的未成年與青少年雄鯨，超過25歲的成年雄虎鯨並不參與此等中二行為；成年雌虎鯨也會現身撞船現場，但看似只是在旁看顧這些瞎起鬨的屁孩。

至於阻止屁孩虎鯨把船舵當玩具的辦法，羅斯說，發射閃光彈或用其他設備嚇阻除了有傷害虎鯨之虞，還可能招致反效果，因為虎鯨會覺得這遊戲更好玩了……，「對虎鯨而言，愈危險，愈刺激」。

那到底該如何阻止虎鯨撞船？很簡單，研究人員說，讓虎鯨沒玩具可玩、或玩起來不有趣，就好了。

專家小組已提出幾種辦法，將於今夏測試，其中之一是把船舵的表面從原本的光滑，改為粗糙或凹凸不平，此外還將測試一種會在船隻附近發出撞擊聲的裝置，以及建議船隻懸掛一排虎鯨不喜歡的加重繩。

澤比尼說，不希望再有船隻被虎鯨撞沉以及有人員遇險，但也同樣不樂見動物受傷，「別忘了，這裡是牠們的棲息地，是我們擋道」。

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