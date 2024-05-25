國際法院下令 要以色列立即停止拉法軍事行動

2024/05/25 02:36

〔中央社〕聯合國最高法院國際法院（ICJ）今天下令，要以色列「立即」停止在拉法（Rafah）軍事行動，在加薩戰爭迄今7個多月之際，成為一項可能增加國際對以色列施壓的重要裁定。

法新社報導，國際法院也裁定，以色列必須保持拉法邊界關卡開放，讓人道主義援助「不受到阻礙」，並敦促哈瑪斯（Hamas）「無條件」釋放去年10月7日襲擊以色列時劫持的人質。

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國際法院的裁定具有法律約束力，但沒有具體手段執行這些裁定。例如，國際法院下令俄羅斯停止侵略烏克蘭，但無濟於事。

以色列在國際法院這項裁定前指出，下令停止軍事行動，只會讓哈瑪斯極端分子肆意妄為，並阻止以軍解救被劫人質。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在國際法院做出裁定後宣布，將與部長級官員開會討論。

尼坦雅胡目前面臨國內要求人質獲釋的壓力愈來愈大，以色列昨天表示，準備就停火和釋放人質與哈瑪斯恢復談判。

根據西方知情人士，美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）預期將在巴黎與以色列代表商議。1130525

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