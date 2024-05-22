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俄突宣布︰烏克蘭邊境展開「戰術性核武」模擬演習

俄國防部透露，演習第一階段包括「伊斯坎德」飛彈，目的是確保部隊和裝備完成戰備。（美聯社資料照）

俄國防部透露，演習第一階段包括「伊斯坎德」飛彈，目的是確保部隊和裝備完成戰備。（美聯社資料照）

2024/05/22 13:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部21日突然宣布，俄軍已遵照總統普廷（Vladimir Putin）的命令，在鄰近烏克蘭邊境軍區展開第一階段「戰術性核武」（tactical nuclear weapon）演習，模擬發射相關工作。

據《路透》報導，莫斯科直指本次演習是為了回應，「包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內西方官員的嚴重挑釁」，稱上述言論對俄羅斯構成了安全威脅。

分析人士指出，普廷透過演習發出了警訊，欲阻止西方更深入介入烏克蘭戰爭。西方國家正向基輔提供武器、彈藥和情報，但目前未派遣軍隊支援。

俄國防部透露，演習第一階段包括「伊斯坎德」（Iskander）和「匕首」（Kinzhal）飛彈，目的是確保部隊和裝備，「在戰鬥中使用非戰略核武做出因應，全力確保俄羅斯領土完整和主權」。

演習涉及俄國南部軍區的飛彈部隊，該軍區毗鄰烏克蘭，並涵蓋俄羅斯宣稱已經併入的部分烏克蘭地區；兩國證實，白俄羅斯也將參與這次演習。

戰術性核武的威力雖不如戰略性核武器，不足以消滅敵方城市，但仍具有巨大破壞力。部分分析人士認為，俄羅斯常規部隊在戰場上陷入困境後，非戰略核武的重要性正悄悄提升。

理論上，使用非戰略核武可對西方帶來巨大衝擊，且不一定會引爆全面核戰，但極有可能引發對立升高的惡性循環。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）指出，俄羅斯擁有約1558枚非戰略核彈頭，但無法核實確切數字，並由國防部第12總局（12th GUMO）管制。

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