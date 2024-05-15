紹伊古去職與核武機密外洩有關？ 普廷持續整肅國防部掀疑雲

俄羅斯前國防部長紹伊古（左）被撤換後，傳普廷總統持續整肅紹伊古的班底。（法新社）

2024/05/15 22:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部長紹伊古遭撤換，引發廣泛猜測。專家分析認為，紹伊古及其團隊可能與核武器機密外洩有關，俄羅斯總統普廷對國防部的整肅行動仍在進行中。

美國《新聞週刊》（Newsweek）14日報導，據俄國人權組織的領袖奧斯切金（Osechkin）的消息來源指出，俄羅斯國防部的副部長察利科夫（Tsalikov）與克里沃魯奇科（Krivoruchko）已提交了辭呈。他們兩人都是紹伊古的副手，這次辭職引發了對國防部內部權力動盪的猜測。

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奧斯切金在Telegram發文指出，紹伊古的3名副手被揭露在他辭職至少一週前已遞交辭呈。同時，奧塞奇金聲稱，財政部副部長謝夫佐娃（Tatyana Shevtsova）也已辭職，但並未透露其辭職日期。

不過，更嚴重的是，紹伊古和他的副手察利科夫，以及4月間因涉貪被捕、負責軍事工程業務的原副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）將可能會因洩漏核機密，而面臨叛國罪指控。據悉，這次對伊凡諾夫及其同夥的突襲行動時，搜獲包括了核設施在內的機密軍事數據。目前這份文件是由奧斯切金掌握，已成為這場風波的重要證據。

據報導，在最近的一次突襲中，從伊凡諾夫和他在貪污計畫中的聯邦安全局（FSB）同謀電子設備內，發現了這些機密文件。隨後，奧斯切金從FSB內部消息來源取得了這些文件。

另外，消息人士表示，俄羅斯國防部人事總局局長庫茲涅佐夫（Yuriy Kuznetsov）中將，於深夜遭戴著頭套的軍事反情報官員，從家中帶走，此前在他的住所發現了超過100萬美元的現金和貴重物品。這次行動的背景與目的還不明確，不過顯然俄羅斯國防部的內部已經正在經歷一場前所未有的動盪。

紹伊古曾是普廷最親密的盟友之一，但在12日被解除國防部長職務，改任俄羅斯聯邦安全委員會秘書長，接替他的是經濟學家、前第一副總理貝洛索夫（Andrey Belousov）。雖然紹伊古被解職的原因尚不清楚，但分析人士認為，任命沒有軍事背景的貝洛索夫，是普廷為提高俄羅斯戰爭經濟效率而採取的策略之一。俄軍在戰爭進入第3年後，仍在尋求進一步推進烏克蘭戰線。

值得注意的是，紹伊古的去職發生在俄羅斯多年來最大的政府腐敗醜聞之後，而國防部正是這起醜聞的核心。

負責軍事工程業務的俄羅斯國防部原副部長伊凡諾夫，4月23日因涉嫌收受「為數可觀的」賄賂而遭到拘留，為自從俄國對烏克蘭開戰以來層級最高的貪腐案件之一。（路透）

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