瞎！德國防部認視訊軟體漏洞 逾6千場內部會議恐全被看光
2024/05/05 12:45
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕德國援烏飛彈洩密案震驚北約，德國國防部4日證實，其所使用的特殊版「WebEx」視訊會議軟體曾存在漏洞，也間接證實德媒先前爆料超過6千場國防部會議權限全公開被看光的消息。
據《德國之聲》（DW）報導，德國國防部4日證實，其所使用的特殊版「WebEx」視訊會議軟體先前曾存在漏洞，令上千場內部會議記錄可以被公眾存取。
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此前，德媒Zeit Online爆料，僅僅透過簡單搜尋，就可以找到德國聯邦國防軍「超過6千場的會議」，其中不乏機密內容。
對此，德國國防部發言人向《法新社》表示，此程式漏洞已在得知消息後24小時內修補完成，目前已不可能在參與或發起者不知情的狀況下加入會議，也因此不會有機密外洩發生。
據悉，德國原本預計支援烏克蘭「金牛座飛彈」的飛彈的計畫，不料3月初會議錄音竟被俄羅斯官媒「今日俄羅斯」（RT）編輯公開，引起德國高層震怒下令全面調查。
德軍所使用的視訊軟體，是基於美國思科公司（Cisco）開發的線上會議平台「WebEx」的特殊版本，據信應較民間商業版本更為安全，孰料仍鑄下大錯。