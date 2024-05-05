因應中俄威脅 傳川普喊北約國防支出GDP佔比3%

美國共和黨準總統候選人川普考慮在當選後要求進一步調高北約成員國國防支出的GDP佔比。圖為三日在拉脫維亞的基地參加北約的加拿大陸軍盃戰車射擊賽的德國豹二坦克。今年這場比賽參加國有義大利、加拿大、英國、挪威、波蘭、西班牙和德國。（歐新社）

2024/05/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「每日電訊報」三日報導，有鑑於來自俄羅斯與中國的威脅，美國共和黨準總統候選人川普正在考慮，他若勝選回鍋白宮，將推動北大西洋公約組織（NATO）成員國的國防開支，調升至佔國內生產毛額（GDP）三％。

援烏經費不應納入

報導指出，川普認為，為因應中俄威脅，北約成員國應該對該共同防禦聯盟做出更多貢獻，從現行的至少佔GDP二％，調升為佔三％。此外，川普還認為應該改變會計規則，即不能將對烏克蘭的軍事援助納入此國防支出。如此一來，許多北約成員國的國防支出將會低於現行目標GDP二％。

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北約在二○一四年俄羅斯併吞克里米亞之際訂定成員國國防支出應佔GDP至少二％的目標，但迄今仍有多國並未達標；川普在總統任內便對此頗為不滿，多次揚言「退出北約」，二月甚至放話「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國。

僅波蘭美國希臘3國達到

川普近身消息人士表示，他考慮遊說北約提高國防支出的GDP佔比已有一段時間，上月在紐約與北約成員國波蘭總統杜達會面後，更確信該這麼做。消息人士說：「他（川普）的想法逐漸演變為三％，特別是在與杜達談過之後，而且援烏經費不包括在內」。

杜達打算在七月於華府登場的北約峰會呼籲各國將國防支出提高至佔GDP三％。根據北約資料，目前達三％的北約國家僅有三國，由高至低依序為波蘭、美國、希臘。英國首相蘇納克上月曾宣布，英國在二○三○年時，國防預算將達到佔GDP二．五％的水準。

北約卅二個成員國、扣掉新加入的瑞典，去年卅一國中僅十一國的國防支出達到GDP二％的目標，今年估計有十八個。

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