俄羅斯15萬士兵陣亡！ 法國外長：俄軍事失敗顯而易見

法國外交部長塞儒內（見圖）表示，俄羅斯軍隊迄今損傷高達50萬人，其中有15萬名俄羅斯士兵已死。（路透）

2024/05/04 15:42

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2日重申不排除出兵烏克蘭的可能性，對此法國外交部長塞儒內（Stéphane Séjourné）表示，烏俄衝突已超過3年，巴黎當局推測包括傷員在內，俄羅斯軍隊迄今損傷高達50萬人，其中有15萬名俄羅斯士兵已死。

根據《法新社》報導，塞儒內近日接受專訪表示，俄羅斯軍事失敗已顯而易見，法國政府估計迄今俄軍傷亡總數達50萬人，其中有15萬人已死，他強調「只要有必要，歐洲和其他盟國將繼續保持團結和決心援烏」。

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塞儒內直指，「莫斯科這一切是為了什麼？簡而言之可稱為『一無所獲』來概括」。俄羅斯資產在歐盟遭凍結方面，塞儒內說明，這些資金能用於資助烏軍抵禦入侵，但未提供具體細節，「在利率上升情況下，這些資產去年產生約40億歐元的收入，我們希望將這筆錢資助烏軍的國防和重建工作。」

報導分析，俄羅斯當局迄今未公開傷亡資訊，各國對俄軍死傷人數估計數目亦不太相同。例如：烏克蘭總統澤倫斯基今年2月表示，俄軍在戰中已有18萬人喪生，而英國當局則推測，約有45萬俄羅斯人在烏國喪命或受傷。

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