北約準備與俄開戰？ 德媒：德國正訂定計畫「因應俄軍進攻」

德國聯邦國防軍（Bundeswehr）2018年演習的情況。（法新社）

2024/01/15 14:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國《圖片報》（Bild）14日報導，根據德國聯邦國防軍一份機密文件，德國國防部正在制定行動計畫，以因應俄軍擊敗烏軍後進攻歐洲國家的突發情況。

消息人士透露，在德國聯邦國防軍看來，北約與俄羅斯之間的對峙數週後便會升高。報導中也提到，俄軍將在烏克蘭境內發動大規模進攻，擊潰外部援助嚴重不足的烏軍。

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根據《圖片報》掌握的訊息，德國國防部認為，此後會引發波羅的海國家內部的種族衝突，俄軍將向夾在波蘭與立陶宛中間、臨近波羅的海的俄羅斯海外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）調派軍隊，以進攻波蘭與立陶宛之間的蘇瓦烏基走廊（Suwałki）。文中說，北約或向東側翼派遣30萬軍隊，以實施「可靠威懾」。

報導稱，2023年12月27日，拉脫維亞駐北約大使列克斯廷什證實，北約正在採取一切必要措施，以確保烏克蘭衝突背景下的歐洲安全。

俄羅斯半官媒《衛星通訊社》報導相關消息時指出，《圖片報》刊登的「劇本」暗指俄羅斯到今年6月在烏克蘭的進攻將取得成功，打退烏軍。之後，根據「機密文件」，7月俄羅斯疑似將開始對波羅的海國家進行「網路攻擊和其他混合戰」，隨後應該會發生某種「衝突」。據稱，俄羅斯將以衝突藉口，在其境內和白俄羅斯展開大規模演習。

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