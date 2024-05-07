普廷劍指西方 下令俄軍核武演習

俄羅斯國防部6日表示，總統普廷下令俄軍進行核武演習，包括俄國海軍與駐紮烏克蘭附近的南部軍區飛彈部隊都將參加。圖為俄羅斯「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈。（法新社檔案照）

2024/05/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕自從俄羅斯二○二二年入侵烏克蘭以來，俄國總統普廷便不時威脅可能動用核武。俄羅斯國防部六日表示，普廷下令俄軍進行核武演習，包括俄國海軍與駐紮烏克蘭附近的南部軍區飛彈部隊都將參加，「演習期間將採取一系列措施，演練非戰略性核武器的準備與使用。」

駐紮烏國附近南部軍區飛彈部隊將參加

非戰略性核武器又稱為戰術核武，專門設計用於戰場，還可搭載於飛彈發射出去。一般而言，戰術核武的爆炸力較小，包括配備核彈頭的重力炸彈、短程飛彈和砲彈等，一般被用來阻止、摧毀敵人集結的兵力。俄國國防部聲明說，「將在近期」舉行演習，此乃「針對某些西方官員對俄羅斯聯邦的威脅與挑釁發言」。

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據報導，俄羅斯常態性進行戰略核武演習，但這是首次公開表示將進行戰術核武演習，旨在警告西方國家不要進一步干預烏克蘭戰爭。

今年二月，普廷在發表國情咨文時便聲稱，「確實」有爆發核戰爭的風險。俄國在去年撤銷對「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）的批准，並宣布暫停參與美俄此前簽署的武器裁減協定。然而，這並非俄國首次在烏克蘭戰爭期間以核武威脅西方國家。去年三月，英國決定提供衰變鈾製作的戰車穿甲彈給烏克蘭時，俄方便已宣布要在緊鄰歐盟／北大西洋公約組織（NATO）國家邊境的白俄羅斯部署戰術核武。

另一方面，英國「金融時報」六日報導，一向戰備充足的芬蘭，在加入北約後，正積極把軍備分散儲放境外，同時磨練自身經濟韌性，加強供應鏈安全，以做好應對俄羅斯威脅的萬全準備。芬蘭人口僅五六○萬，但成年人口中近三分之一是預備役軍人，使其成為歐洲最大軍隊之一，還擁有數量最多火砲。

芬蘭抗俄 軍備分散儲放境外

芬蘭國防軍負責軍備和後勤的副參謀長海斯卡寧（Mikko Heiskanen）表示，為應對長期危機，芬蘭政府最近檢視其與民營企業簽訂的一千多份為戰爭時期生產裝備或提供服務的協議。據了解，芬蘭擁有至少可供應半年的燃料和穀物，以及足夠全體國民使用的避難所。

海斯卡寧指出，俄羅斯敬畏實力，而實力包含意志和能力，「芬蘭人民保衛國家的意志可能領先全球，而武器能力也處在可信任的水準」。海斯卡寧表示，芬蘭已開始在挪威儲存軍備，很快就會在另一個北約新成員國瑞典儲存，也考慮去更遠的國家。如今，北約成員國會定期向芬蘭尋求戰備建議。

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