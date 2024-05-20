葡萄牙、西班牙上空劃過「巨大藍色流星」 黑夜瞬間變白晝

葡萄牙、西班牙當地時間19日晚間，夜空中突然出現一顆巨大的「藍色流星」劃過天際，散出刺眼的亮光瞬間照亮黑夜，宛如白晝。（圖擷取自@UHN_Plus 社群平台「X」）

2024/05/20 18:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙、西班牙當地時間19日晚間，夜空中突然出現一顆巨大的「藍色流星」劃過天際，散出刺眼的亮光瞬間照亮黑夜，宛如白晝。外媒指出，不少民眾目睹這罕見的天文奇景，更有人恰巧透過行車記錄器，捕捉到流星墜落的珍貴畫面，當局也證實收到「物體墜落」相關報告，但目前無法確定是否有流星撞擊地面。

綜合外媒報導，根據民眾提供的行車記錄器顯示，19日在西班牙和葡萄牙的當地晚間凌晨近1點時，原本一片黑寂的夜空，突然快速劃過一顆「藍色流星」，時間長達7秒，並在其間爆發刺眼的亮光，如一顆藍色光球，所經之處皆被霓虹藍光照耀。當地不少民眾目睹此景，紛紛將拍攝到的影片上傳網路，掀起熱烈討論。

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有天文愛好者表示，像這樣照亮黑夜的流星造訪地球，相當罕見。不過歐洲太空總署（ESA）已證實，這個物體應為彗星的一部分，並非流星，它在從彗星上剝落後劃過地球大氣層，也就是在約35英里（約56公里）高空處，時速高達每小時1700英里（約2735公里），基本上不太可能有任何碎片掉落地球的地面上。

葡萄牙當地媒體《Publico》則報導，當局確實有收到一顆不明物體，從葡萄牙中心維塞烏（Viseu）上空墜落，但目前尚無法找到可能的準確墜落地點，也無法確認是否有物體撞擊地表。維塞烏當地消防隊表示，在當日凌晨2時派人趕往現場，但經過搜查沒有發現任何物體墜落痕跡。

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Un meteorito iluminó el cielo nocturno sobre Portugal. pic.twitter.com/osYYbzukyR — UHN PLUS （@UHN_Plus） May 19, 2024

☄️Un #meteorito ilumina de azul el cielo de Cádiz en la noche del sábado.

La bola de luz fue captada por las cámaras que @Aguas_de_Cadiz tiene en la plaza de Sevilla. #meteoro pic.twitter.com/5HDulNFOkl — Onda Cádiz （@OndaCadizTV） May 19, 2024

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