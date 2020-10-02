青藍色火球衝入大氣層！璀璨流星劃破美國15州夜空

1顆青藍色的璀璨流星近日墜向地球，劃破美國15個州的夜空。（圖取自Trastorno Noctámbulo@NerdyDown Twitter）

2020/10/02 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕1顆青藍色的璀璨流星近日墜向地球，劃破美國15個州的夜空，許多民眾目擊天空中耀眼的火光一閃而逝，像是一團火球飛進大氣層，就連在北方的加拿大也能看見。

綜合外媒報導，美國流星協會（AMS）指出，俄亥俄州、華盛頓特區、伊利諾伊州、印第安納州、肯塔基州、馬里蘭州、密西根州、北卡羅萊納州、紐澤西州、紐約州、賓夕法尼亞州、南卡羅萊納州、田納西州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州，以及加拿大安大略省，共有700多起目擊記錄。

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美國流星協會表示，9月30日清晨6點24分天還沒亮，1個青藍色大火球劃破漆黑的天空，許多民眾當時都被這顆流星吸引住，因為它的火光璀璨而耀眼，該物體來自南金牛座流星雨，在流星雨期間有幾個小高峰，金牛座南、北兩波流星雨都可常見到火球，9月至11月都有機會看到。

俄亥俄州居民路克．史丹諾（Luke Starner）的門口監視器也拍到流星墜落畫面，克里夫蘭州立大學（CSU）天文學家傑伊．雷諾茲（Jay Reynolds）提到，這顆流星之所以在那麼多地區都可看見，是因為它飛行高度很高，大部分的流星都在距離地表96.5公里處被看見，雖然有聽說這個流星成為隕石，但雷諾茲認為，不太可能找得到碎片，俄亥俄州歷史紀錄只有13次發現隕石。

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克里夫蘭州立大學（CSU）天文學家傑伊．雷諾茲提到，這顆流星之所以在那麼多地區都可看見，是因為它飛行高度很高。（Luke Starner提供）

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