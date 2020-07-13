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    東京驚現「火球」劃過天際 隕石碎片在民宅找到了！

    東京2日深夜2點許，夜空突然傳出巨響，一顆明亮的火球在天空劃過，瞬間將天空點亮。（圖擷自Twitter）

    東京2日深夜2點許，夜空突然傳出巨響，一顆明亮的火球在天空劃過，瞬間將天空點亮。（圖擷自Twitter）

    2020-07-13 22:33:23

    〔即時新聞／綜合報導〕本月2日凌晨，日本關東地區天際驚見一枚火球由西向東劃過，瞬間照遍整個夜空，隨即發出巨大聲響，影片上傳後引發網友熱議。日本國立科學博物館今（13）日表示，該隕石碎片已在千葉縣習志野市的一戶民宅內尋獲，將其命名為「習志野隕石」，並向國際隕石學會申請登記。

    《共同社》 報導，已尋獲的2塊隕石碎片分別重63克和70克，經分析後檢測出了宇宙射線相撞後生成的納、鋁、錳等的同位素。鑑於半衰期短的只有幾天，因此確認是最近墜落的隕石。專家推測，有可能是大隕石在上空四分五裂，或許還有更大的碎片墜落他處。

    據日本國立科學博物館描述，撿到隕石的民眾在2日凌晨被巨大聲響驚醒，但當時並未起床查看，直到早晨時才在走廊上發現一塊隕石碎片，走廊扶手上有疑似被隕石撞擊的痕跡，2天後又在中庭發現了第2塊隕石碎片。民眾看見媒體報導後，心想或許就是該隕石墜落於自家，便轉交給科學博物館調查。

    日本上一次有隕石墜落已是2年前，當時也是落在民宅內，並以當地地名命名為「小牧隕石」。這次「習志野隕石」若申請登記成功，將是日本境內第53個完成登記的隕石。

    隕石碎片在千葉縣習志野市的一戶民宅內尋獲，將其命名為「習志野隕石」，並向國際隕石學會申請登記。（圖取自「国立科学博物館」臉書）

    隕石碎片在千葉縣習志野市的一戶民宅內尋獲，將其命名為「習志野隕石」，並向國際隕石學會申請登記。（圖取自「国立科学博物館」臉書）

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