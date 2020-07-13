東京驚現「火球」劃過天際 隕石碎片在民宅找到了！
〔即時新聞／綜合報導〕本月2日凌晨，日本關東地區天際驚見一枚火球由西向東劃過，瞬間照遍整個夜空，隨即發出巨大聲響，影片上傳後引發網友熱議。日本國立科學博物館今（13）日表示，該隕石碎片已在千葉縣習志野市的一戶民宅內尋獲，將其命名為「習志野隕石」，並向國際隕石學會申請登記。
《共同社》 報導，已尋獲的2塊隕石碎片分別重63克和70克，經分析後檢測出了宇宙射線相撞後生成的納、鋁、錳等的同位素。鑑於半衰期短的只有幾天，因此確認是最近墜落的隕石。專家推測，有可能是大隕石在上空四分五裂，或許還有更大的碎片墜落他處。
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據日本國立科學博物館描述，撿到隕石的民眾在2日凌晨被巨大聲響驚醒，但當時並未起床查看，直到早晨時才在走廊上發現一塊隕石碎片，走廊扶手上有疑似被隕石撞擊的痕跡，2天後又在中庭發現了第2塊隕石碎片。民眾看見媒體報導後，心想或許就是該隕石墜落於自家，便轉交給科學博物館調查。
日本上一次有隕石墜落已是2年前，當時也是落在民宅內，並以當地地名命名為「小牧隕石」。這次「習志野隕石」若申請登記成功，將是日本境內第53個完成登記的隕石。
先ほど、2020年7月2日、02:32、東京上空に非常に大きな火球（おそらく明るい流星）が西から東へ流れました。数分後に室内でも聞こえる轟音が聞こえましたが関係があるかもしれません。映像は実際のスピードで再生されます。ベランダからの撮影です。 pic.twitter.com/eCYqr8uUfV— KAGAYA （@KAGAYA_11949） July 1, 2020