10倍廣島原爆威力 NASA曝光去年流星爆炸影像

2019-03-24 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月18日有一顆未被偵測到的小行星進入地球大氣層，並於白令海上空發生巨大爆炸，威力達廣島原子彈的10倍，是30年來地球上威力第2大的星體爆炸，而美國國家航空暨太空總署（NASA）22日公布小行星的衛星照片，讓大家一睹奇觀。

據《法新社》報導，該照片由NASA的地球觀測衞星（Terra Satellite）上的兩台攝影機所拍下，可以看到小行星大氣層中拖出一條長長的尾巴，周遭空氣因高溫而變成橘紅色，最後小行星分解消失。NASA指出，這顆小行星爆炸威力達17.3萬噸，是廣島原子彈的10倍，同時也是30年來地球上威力第2大的星體爆炸，平均每100年只會出現2至3次同規模的爆炸。

報導指出，6年前一顆直徑達20公尺的小行星於俄國西南部車里雅賓斯克上空爆炸，亮度竟比太陽高出30倍，衝擊波不僅震倒目擊民眾，還震碎數千棟公寓窗戶玻璃，割傷許多現場民眾，還有人因為盯著爆炸太久而導致視網膜灼傷，此事件造成超過1200名民眾受傷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/