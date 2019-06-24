奇觀！ 神秘光芒劃過澳洲夜空 下一秒……竟然是絕美流星！

2019-06-24 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕3顆巨大又耀眼的流星23日劃破澳洲昆士蘭（Queensland）天空，點亮了黑夜。上千位住在這裡的居民都表示他們目睹了這絕美的一刻，有人感受到房子劇烈震動，甚至聽見巨響，不過所有見到流星的人們都表示那畫面非常壯觀，令人感動。

綜合外媒報導，從昆士蘭州中部到新南威爾斯州北部，不少居民都稱23日晚間10點，他們看見了「天文奇觀」。他們說當時流星就像是從頭頂飛過，還傳出類似爆炸的聲響。居民諾曼（Jill Naumann）形容：「天空突然變成紫色，持續幾秒鐘後，出現一道明亮的光芒。」

居民威林（Jac Wil-in）當時還以為是地震，場面非常混亂。他說：「我聽見3次連續、快速的轟鳴聲，房子震動了，所有的狗都跑到外面去。」

一名攝影師托頓（Craig Turton）當時正好在布里斯本南部的北松大壩（North Pine Dam）攝影，沒想到竟意外目睹這奇景。他說：「我看到流星降落的那一刻，當下我只是想著要把它拍下來。我很幸運地可以在相機曝光的15秒內，捕捉到3分之2的流星。」事後托頓把照片PO到網路上，許多網友也都被這天文奇景震驚得連連稱奇。

報導指出，這棵流星可能是1908年通古斯大爆炸（Tunguska）的彗星殘骸，名為「金牛座流星群」，在6月、7月、10月活動會特別頻繁，而地球目前正處於1975年以來最靠近流星群的時期。

1908年6月，西伯利亞當地居民觀察到一個巨大的火球劃過天空，亮度幾乎和太陽一樣。幾分鐘後發生一場大爆炸，方圓650公里內的窗戶都被震碎，還產生了蕈狀雲的現象。當時有超過2千平方公里的森林瞬間被夷為平地，威力相當於2千萬噸TNT炸藥。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法