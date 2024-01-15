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日本今晨天降「巨大火球」閃奇異綠光 天文學家推測隕石掉落

日本關東地區今（15）日早晨6點55分左右，一名天文學研究員觀測到突有一顆「巨大火球」劃破天空，且火球穿越雲層還閃爍著綠光。（圖擷取自@dfuji1 社群平台「X」）

日本關東地區今（15）日早晨6點55分左右，一名天文學研究員觀測到突有一顆「巨大火球」劃破天空，且火球穿越雲層還閃爍著綠光。（圖擷取自@dfuji1 社群平台「X」）

2024/01/15 12:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本關東地區今（15）日早晨6點55分左右，一名天文學研究員觀測到突有一顆「巨大火球」劃破天空，且火球穿越雲層還閃爍著綠光，以及伴隨「爆炸聲」，推測很有可能是隕石掉落。該學者將拍攝影片分享至網路社群平台，影片立即在網上被瘋傳，同時也讓其他目擊民眾，紛紛分享自己所拍攝到的畫面。

綜合媒報導，神奈川縣平塚市博物館館長、天文專業研究員藤井大地，今日在自己的社群平台「X」（原推特）上發文表示，日本時間15日早上6點55分36秒左右，他設置在靜岡縣富士市的自家攝影機，錄下了帶著綠光的火球劃過天際的畫面。從他分享的影片中，可以看到一顆宛如火球的物體，從空中墜落，期間還不斷閃爍著綠色光芒。

藤井大地之後又陸續上傳3段影片，可見黎明時分的北方天空，出現一團帶著綠光的明亮火球，直直穿越雲層。不僅如此，還有一段影片則在6點59分39秒，也就是火球出現大約4分鐘後，錄到一聲「轟隆」的爆炸聲響起。影片曝光後，立即有其他日本網友接連發文，宣稱自己也目擊「火球」落下或是聽到爆炸聲，以及PO出不同角度的影片。

藤井大地指出，火球以每秒42.2公里的速度降落，從神奈川縣上空向長野縣方向移動，推測是隕石墜落。同時，他透露影片拍攝當下，天色已經亮了，沒想到還能用肉眼看到如此明亮的火球，讓他對此感到訝異，因為火球的亮度高，代表其直徑可能有數十公分大小，非常罕見也「很不尋常」。

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