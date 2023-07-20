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    隕石傷人第二例？法國女在陽台喝咖啡疑遭隕石擊中

    1名法國女子在陽台喝咖啡時一遭隕石擊中，若證實，將是有紀錄以來第二起人類遭隕石擊中案例。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    1名法國女子在陽台喝咖啡時一遭隕石擊中，若證實，將是有紀錄以來第二起人類遭隕石擊中案例。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2023/07/20 12:58

    〔即時新聞／綜合報導〕又有人遭隕石擊中？1名法國女子在陽台喝咖啡時，突然聽到屋頂出現一聲巨響，然後一個東西打在她身上，起初她以為是被飛行動物撞到，但她發現腳下有一塊小石頭，若證實確為隕石，將是有紀錄以來第二起人類遭隕石擊中案例。

    綜合外媒報導，當地時間6日清晨1名住在法國東北部希爾梅克（Schirmeck）的女子，在陽台喝咖啡，突然間屋頂傳出一聲巨響，然後感覺到胸口被重擊，她起初以為自己被鳥或蝙蝠等飛行動物撞到，後來發現腳下有一塊小石頭，她把這塊重約50公克的岩石交給巴塞爾大學（the University of Basel）地球科學顧問、前古地質研究員雷布曼 （Thierry Rebmann ）進行檢查。

    雷布曼認為這顆石頭類似於火山岩，主要鐵和矽組成，是隕石中常見的成分，若證實確為隕石，將是有紀錄以來第二起人類遭隕石擊中案例，目前官方確認被隕石擊中的案例只有一件，1954年，美國阿拉巴馬州一名婦女安 （Ann Hodges） 在床上被一顆3.9公斤重的隕石擊中，隕石打穿屋頂，擊中了她的收音機，然後反彈打到正在睡覺的安，造成她身體嚴重瘀傷。

    而這名法國女子肋骨上留下了瘀傷，不過有幾位專家對雷布曼博士的觀點提出了質疑，認為由於隕石高速進入大氣層產生高溫，隕石通常會出現「氣泡」表面，跟雷布曼稱像火山岩的樣子不同，雖然無意質疑雷巴曼博士的地質知識，但雷巴曼博士並不是隕石方面的專家，應該交給更多專家進行分析。

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