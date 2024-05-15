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危機就是轉機 地勤大缺工促成日航、全日空合作

日本兩大航空公司日航與全日空將在地勤業務上攜手合作以化解缺工危機。（法新社）

日本兩大航空公司日航與全日空將在地勤業務上攜手合作以化解缺工危機。（法新社）

2024/05/15 18:20

〔編譯張沛元／綜合報導〕競爭激烈的日本航空（JAL）與全日空（ANA）在地面上暫時休兵，以舒緩日本各機場地勤大缺工的壓力。

這兩大航空公司原本分別對員工進行機場地勤業務資格認證，以便執行如在地面上引導航機或協助乘客辦理登機報到手續等的地勤工作。

但根據今年4月的新規劃，只要已獲上述任何1家航空公司認證的員工，只要完成另1家航空公司的簡化認證，就能執行另1家航空公司的地勤業務。

日航與全日空目前在包括仙台以及新潟在內的10座機場設有此等相互認證系統，合作範疇涵蓋7項地勤業務，像是將託運行李裝載上機。

在此之前，即便飛機機型相同，兩大航空公司此前的地面航機引導員也必須分別進行認證。

日本機場的許多地勤人員在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間航空公司大砍班時離職，官方數據稱部分機場甚至有兩成地勤人員離職。隨著航班因疫情趨緩而逐漸恢復到疫情前水準，機場地勤缺工問題也隨之浮現，部分機場甚至無法應航空公司要求復航，進而有礙海外遊客回籠。

日本政府設定的2030年外國旅客目標為6000萬人次，是2023年外國遊客人數的2.5倍。

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