艾維尼肆虐菲律賓至少7死 小馬可仕：近2萬7000人受波及

今年第1號颱風艾維尼上週末襲擊菲律賓，造成至少7人喪生。圖為菲國海岸警衛隊26日在魯斯納市（Lucena）救災畫面。（歐新社）

2024/05/28 14:18

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar）上週末襲擊菲律賓，造成至少7人喪生。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）28日證實，該國近2萬7000人受暴風圈波及，將持續進行搜救工作。

據《路透》報導，艾維尼為菲律賓首都馬尼拉（Manila）以南省份帶來強勁風勢和豪雨，機場、港口紛紛關閉，並導致電力供應中斷。

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艾維尼的暴風圈28日正朝日本東部海岸移動，持續風速高達每小時130公里，陣風高達每小時160公里。

菲國東米薩米斯省（Misamis Oriental）南部1名14歲少女不幸身亡，原因是樹木傾倒後擊中了她乘坐的1輛汽車。菲律賓國家災害機構指出，該省另有1名學生負傷。

少校警官卡皮斯特拉諾（Elizabeth Capistrano）受訪時表示，馬尼拉首都東方的奎松省（Quezon province），共有6人喪生。目前已知2名分別為56歲、22歲的男子因溺水身亡；另有1名39歲男子因被倒下的樹木擊中，不幸喪生。

菲國總統小馬可仕28日出訪汶萊前表示，颱風對近2萬7000人造成影響，擾亂了週末3座機場、9座港口的運作。

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