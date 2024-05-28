為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

艾維尼肆虐菲律賓至少7死 小馬可仕：近2萬7000人受波及

今年第1號颱風艾維尼上週末襲擊菲律賓，造成至少7人喪生。圖為菲國海岸警衛隊26日在魯斯納市（Lucena）救災畫面。（歐新社）

今年第1號颱風艾維尼上週末襲擊菲律賓，造成至少7人喪生。圖為菲國海岸警衛隊26日在魯斯納市（Lucena）救災畫面。（歐新社）

2024/05/28 14:18

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar）上週末襲擊菲律賓，造成至少7人喪生。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）28日證實，該國近2萬7000人受暴風圈波及，將持續進行搜救工作。

據《路透》報導，艾維尼為菲律賓首都馬尼拉（Manila）以南省份帶來強勁風勢和豪雨，機場、港口紛紛關閉，並導致電力供應中斷。

艾維尼的暴風圈28日正朝日本東部海岸移動，持續風速高達每小時130公里，陣風高達每小時160公里。

菲國東米薩米斯省（Misamis Oriental）南部1名14歲少女不幸身亡，原因是樹木傾倒後擊中了她乘坐的1輛汽車。菲律賓國家災害機構指出，該省另有1名學生負傷。

少校警官卡皮斯特拉諾（Elizabeth Capistrano）受訪時表示，馬尼拉首都東方的奎松省（Quezon province），共有6人喪生。目前已知2名分別為56歲、22歲的男子因溺水身亡；另有1名39歲男子因被倒下的樹木擊中，不幸喪生。

菲國總統小馬可仕28日出訪汶萊前表示，颱風對近2萬7000人造成影響，擾亂了週末3座機場、9座港口的運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
輕颱艾維尼襲菲律賓釀2死 逾8000人被迫撤離
2024/05/26 22:20

輕颱艾維尼襲菲律賓釀2死 逾8000人被迫撤離
干擾梅雨？ 今年首颱「艾維尼」最快週末生成 預估路徑曝
2024/05/22 17:21

干擾梅雨？ 今年首颱「艾維尼」最快週末生成 預估路徑曝

出國爭光急須捐助 孩子參賽經費不足
助威梅雨鋒面？ 今年首颱「艾維尼」上午生成
2024/05/26 10:05

助威梅雨鋒面？ 今年首颱「艾維尼」上午生成
「艾維尼」今將成颱 氣象專家曝未來路徑、對台影響
2024/05/25 09:15

「艾維尼」今將成颱 氣象專家曝未來路徑、對台影響

宜雄絢耀 過嶺生活圈 檜木藝品優質社區
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播