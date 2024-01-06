日航撞機網傳對手ANA工程師即刻救援 背後故事引網友鼻酸
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本航空（JAL）編號516班機2日傍晚在羽田機場撞上一架海上保安廳飛機，在機體起火後因為空服員自主決定打開逃生門，在關鍵的18分鐘內讓所有人員都得以順利逃生，而在這樣的奇蹟表現頗受好評之餘，近日也有日本網友分享，當時日航停下的地方剛好在其競爭對手全日空（ANA）的區域附近，當下ANA工程師立刻前往協助乘客脫困，除了讓附近的ANA飛機點燈協助照明，還提供外套給來不及帶行李下機的旅客，感人情節引發網路熱議。
日航編號516班機2日傍晚5點47分降落羽田機場時，撞上一架疑似闖入跑道的海上保安廳飛機並因此起火，後續日航也公開從飛機撞擊到全員順利逃出的18分鐘內的詳細情況，當時516班機在撞擊後又持續往前滑行1公里才停下，不過第一時間駕駛艙內人員並不知道飛機起火，座艙後方的空服員見狀也當機立斷，在來不及取得駕駛艙許可下，先自主決定打開逃生門，並臨危不亂地引導乘客有秩序地逃生。對於包含機組人員在內的379人都能平安逃生，也讓外界直呼奇蹟。
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後續有日本女網友在社群平台X（前身為推特）上發文分享，她聲稱3日在參加家族聚會時，意外聽到一名在全日空（ANA）工作的人分享當天的情況，據指當天發生事故後，日航客機剛好停在ANA的區域，附近的ANA工程師見狀立刻提供協助，在漆黑的跑道上引導乘客疏散，避免人員受傷。
據指當時因為匆忙逃生，許多乘客都來不急帶外套下機，為了避免乘客受凍，ANA工程師還借出自己的外套，並讓附近的ANA飛機點燈協助照明，除此之外也提供廁所給有需求的乘客使用。
這些感人情節也在網路引發熱議，網友紛紛在PO文底下留言表示「請多傳播這樣的故事，與其播放驚恐畫面，更願意看到媒體播報這種互助的報導」、「希望看到新聞報導這樣的話題，而不是只指責別人」、「新年一開始就陷入焦慮的漩渦，希望不要不必要地增加自己的焦慮，想看到一個給我希望的故事」、「不只是ANA，所有參與機場工作的人都是隱藏的英雄」、「媒體應該多報導這樣的事情」、「全日空和日航的許多人，包括維修人員、地勤人員以及羽田機場的人員，當時都以最好的方式行事。大家都好棒」。
據日媒報導，針對海上保安廳飛機為何進入跑道，唯一順利逃生的機長聲稱，當時有獲得起飛許可，不過塔台管制人員則表示僅同意往跑道靠近，雙方疑似有溝通落差才造成這起不幸的事故。塔台管制員在接受國土交通省調查後也指出，當天在對海保機下達指令後，因為忙著調度其他飛機，沒發現海保機闖入跑道。
此外，《路透社》近日也有報導指出，在當天的擦撞意外發生前，涉事的海上保安廳飛機在24小時之內，已兩度往返羽田機場和災區，還負責運送救災人員，當天傍晚原本也是要第3度飛往能登半島強震災區，以運送賑災物資。且機長宮本元氣在事故前一天也剛執行7小時任務，在日本最南端沖之鳥島監控中國船舶，且當天返回基地時也還不知道隔天的任務安排。目前交通部門也將調查，導致海保機進入事故跑道的環境因素。
てか昨日親戚で集まった時に、ANAで働いてる人から事故当時の話聞いてすごく泣きそうになった????— みりん☁️ （@aiko2363） January 4, 2024
事故にあったJAL機が停まったのがANAのエリアで、
事故が起きた時近くにいたANAの整備士さん達が一斉に駆け寄ってきて脱出してきた乗客が真っ暗な滑走路で怪我しないよう誘導したり、