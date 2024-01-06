日航撞機網傳對手ANA工程師即刻救援 背後故事引網友鼻酸

日本航空（JAL）1架國內班機，2日傍晚於東京羽田機場降落時，與海上保安廳的飛機發生撞擊起火。（美聯社）

2024/01/06 09:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空（JAL）編號516班機2日傍晚在羽田機場撞上一架海上保安廳飛機，在機體起火後因為空服員自主決定打開逃生門，在關鍵的18分鐘內讓所有人員都得以順利逃生，而在這樣的奇蹟表現頗受好評之餘，近日也有日本網友分享，當時日航停下的地方剛好在其競爭對手全日空（ANA）的區域附近，當下ANA工程師立刻前往協助乘客脫困，除了讓附近的ANA飛機點燈協助照明，還提供外套給來不及帶行李下機的旅客，感人情節引發網路熱議。

日航編號516班機2日傍晚5點47分降落羽田機場時，撞上一架疑似闖入跑道的海上保安廳飛機並因此起火，後續日航也公開從飛機撞擊到全員順利逃出的18分鐘內的詳細情況，當時516班機在撞擊後又持續往前滑行1公里才停下，不過第一時間駕駛艙內人員並不知道飛機起火，座艙後方的空服員見狀也當機立斷，在來不及取得駕駛艙許可下，先自主決定打開逃生門，並臨危不亂地引導乘客有秩序地逃生。對於包含機組人員在內的379人都能平安逃生，也讓外界直呼奇蹟。

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後續有日本女網友在社群平台X（前身為推特）上發文分享，她聲稱3日在參加家族聚會時，意外聽到一名在全日空（ANA）工作的人分享當天的情況，據指當天發生事故後，日航客機剛好停在ANA的區域，附近的ANA工程師見狀立刻提供協助，在漆黑的跑道上引導乘客疏散，避免人員受傷。

據指當時因為匆忙逃生，許多乘客都來不急帶外套下機，為了避免乘客受凍，ANA工程師還借出自己的外套，並讓附近的ANA飛機點燈協助照明，除此之外也提供廁所給有需求的乘客使用。

這些感人情節也在網路引發熱議，網友紛紛在PO文底下留言表示「請多傳播這樣的故事，與其播放驚恐畫面，更願意看到媒體播報這種互助的報導」、「希望看到新聞報導這樣的話題，而不是只指責別人」、「新年一開始就陷入焦慮的漩渦，希望不要不必要地增加自己的焦慮，想看到一個給我希望的故事」、「不只是ANA，所有參與機場工作的人都是隱藏的英雄」、「媒體應該多報導這樣的事情」、「全日空和日航的許多人，包括維修人員、地勤人員以及羽田機場的人員，當時都以最好的方式行事。大家都好棒」。

據日媒報導，針對海上保安廳飛機為何進入跑道，唯一順利逃生的機長聲稱，當時有獲得起飛許可，不過塔台管制人員則表示僅同意往跑道靠近，雙方疑似有溝通落差才造成這起不幸的事故。塔台管制員在接受國土交通省調查後也指出，當天在對海保機下達指令後，因為忙著調度其他飛機，沒發現海保機闖入跑道。

此外，《路透社》近日也有報導指出，在當天的擦撞意外發生前，涉事的海上保安廳飛機在24小時之內，已兩度往返羽田機場和災區，還負責運送救災人員，當天傍晚原本也是要第3度飛往能登半島強震災區，以運送賑災物資。且機長宮本元氣在事故前一天也剛執行7小時任務，在日本最南端沖之鳥島監控中國船舶，且當天返回基地時也還不知道隔天的任務安排。目前交通部門也將調查，導致海保機進入事故跑道的環境因素。

日本航空（JAL）編號516班機2日傍晚在羽田機場撞上一架海上保安廳飛機，機身持續往前滑行1公里才停下，停下的地方剛好在全日空（ANA）的區域附近。（路透）

這起事故也造成羽田機場的4條跑道一度全數關閉。根據東京消防局指出，日航飛機的火勢花了8.5個小時才得到控制。（美聯社）

日本航空（JAL）編號516班機2日傍晚在羽田機場撞上一架海上保安廳飛機，機身持續往前滑行1公里才停下，停下的地方剛好在全日空（ANA）的區域附近。（路透）

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