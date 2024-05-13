為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

金正恩視察軍工廠擊發狙擊槍 試駕240毫米新型火箭砲發射車

金正恩視察了狙擊槍械工廠，親自對狙擊步槍等新研製的武器進行檢查。（法新社）

金正恩視察了狙擊槍械工廠，親自對狙擊步槍等新研製的武器進行檢查。（法新社）

2024/05/13 14:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓國務委員會委員長金正恩近日視察該國軍工企業，指示「提質增量」、增強砲兵戰鬥力；他還在現場試駕了240毫米新型火箭砲發射車，引發關注。

《韓聯社》報導，金正恩於11日至12日對第二經濟委員會旗下重要軍工企業進行現場指導，視察了多管火箭砲發射車生產線，並檢查生產計劃和工作績效。

過程中，金正恩對火箭砲發射車的自動化生產線和產品品質給予高度評價，要求不斷實現「提質增量」，促使砲兵戰力進一步增強。他還強調，應不斷提升生產流程的現代化水準，精進發射車性能、同時擴大產量。

金正恩還視察了狙擊槍械工廠，親自對狙擊步槍等新研製的武器性能進行檢查。金正恩稱對新研製的狙擊步槍非常關注，並稱讚了研發人員。

金正恩本月10日才現場觀摩了240毫米火箭砲，並觀摩多個軍工企業生產的導引火箭砲試射。北韓今年2月稱，國防科學院成功研製出具備導引功能的240毫米新型火箭砲砲彈。240毫米口徑的火箭砲是北韓專門針對南韓首都圈研製的武器體系。

《韓聯社》分析認為，金正恩前往軍工企業測試檢驗多種武器體系，可能是為了加緊部署並早日形成戰鬥力，同時對外宣傳展示北韓新武器，是一場「軍工推銷秀」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金正恩視察多管火箭試射 南韓：疑供俄軍使用
2024/04/26 12:05

金正恩視察多管火箭試射 南韓：疑供俄軍使用
普廷就任總統 金正恩致親筆信熱烈祝賀
2024/05/08 10:34

普廷就任總統 金正恩致親筆信熱烈祝賀

誰說房車不能有休旅魂？SENTRA改款試駕
射程涵蓋南韓全境！ 金正恩視察超大型火箭炮演訓
2024/03/19 10:25

射程涵蓋南韓全境！ 金正恩視察超大型火箭炮演訓
朝俄友好！ 北韓高官前往俄使館哀悼恐攻受害者
2024/03/26 10:37

朝俄友好！ 北韓高官前往俄使館哀悼恐攻受害者
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播