金正恩視察軍工廠擊發狙擊槍 試駕240毫米新型火箭砲發射車

金正恩視察了狙擊槍械工廠，親自對狙擊步槍等新研製的武器進行檢查。（法新社）

2024/05/13 14:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓國務委員會委員長金正恩近日視察該國軍工企業，指示「提質增量」、增強砲兵戰鬥力；他還在現場試駕了240毫米新型火箭砲發射車，引發關注。

據《韓聯社》報導，金正恩於11日至12日對第二經濟委員會旗下重要軍工企業進行現場指導，視察了多管火箭砲發射車生產線，並檢查生產計劃和工作績效。

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過程中，金正恩對火箭砲發射車的自動化生產線和產品品質給予高度評價，要求不斷實現「提質增量」，促使砲兵戰力進一步增強。他還強調，應不斷提升生產流程的現代化水準，精進發射車性能、同時擴大產量。

金正恩還視察了狙擊槍械工廠，親自對狙擊步槍等新研製的武器性能進行檢查。金正恩稱對新研製的狙擊步槍非常關注，並稱讚了研發人員。

金正恩本月10日才現場觀摩了240毫米火箭砲，並觀摩多個軍工企業生產的導引火箭砲試射。北韓今年2月稱，國防科學院成功研製出具備導引功能的240毫米新型火箭砲砲彈。240毫米口徑的火箭砲是北韓專門針對南韓首都圈研製的武器體系。

《韓聯社》分析認為，金正恩前往軍工企業測試檢驗多種武器體系，可能是為了加緊部署並早日形成戰鬥力，同時對外宣傳展示北韓新武器，是一場「軍工推銷秀」。

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