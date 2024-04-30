厲行去俄化 基輔拆除「烏俄友誼」紀念碑

基輔市府今日開始拆除一座象徵「烏俄友誼」的紀念碑。（歐新社）

2024/04/30 23:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭自從2022年與俄羅斯全面開戰以來，一直在努力執行「去俄化」的舉措，而首都基輔市府今（30日）宣布，他們已開始拆除一座建於蘇聯時代，象徵「烏俄友誼」的龐大紀念碑。

《法新社》報導，基輔市府在社交媒體上宣布，市政服務部門今日已開始拆除紀念碑，「由於建築物非常巨大，拆除工程可能會花上數天。」

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這座聳立在基輔市中心的紀念碑，是為了紀念1654年由哥薩克酋長國與沙皇簽訂的《佩列亞斯拉夫條約》（Pereiaslav Agreement），這份條約確立了俄羅斯對於烏克蘭的統治地位；紀念碑本身則是由約20個部件構成，而每個部件重量約在6公噸到7公噸之間。

基輔市民對於拆除這件雕塑作品的看法不一。32歲的亞沃里夫斯卡（Alyona Yavorivska）說：「這必須要做。我不明白像這樣的紀念碑，為什麼還可以站在這裡。」

另一名也是32歲的市民塞維林（Oleksandr Severyn）則認為，這樣的做法「不妥當」，他稱因為現在國家在打仗，官員們應該把預算花在刀口上才對。

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