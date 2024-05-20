3名西班牙公民罹難！伊斯蘭國稱對阿富汗恐攻負責
2024/05/20 07:41
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕遜尼派穆斯林激進組織伊斯蘭國（IS）19日透過加密通訊軟體Telegram表示，該組織對17日發生於阿富汗中部巴米揚省（Bamiyan）的槍擊事件負責，事件造成3名西班牙籍遊客身亡。
據《路透》報導，西班牙外交部17日證實，3名西班牙遊客在阿富汗的槍擊事件中喪生，並有至少1名西班牙遊客負傷。
請繼續往下閱讀...
阿富汗神學士（Taliban，又稱塔利班）政權內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qaniee）則表示，已逮捕了4名嫌疑人。除3名外籍遊客喪生外，另有1名阿富汗公民在攻擊中身亡。他補充，共有4名外籍人士、3名阿富汗公民受傷。
巴米揚（Bamiyan）位於阿富汗首都喀布爾（Kabul）以西約175公里處，當地山壁原刻有2尊具1500年歷史的巨大佛像。2001年3月，神學士費時數週用炸藥和大砲摧毀了這些珍貴的文化遺產。
強硬派的神學士2021年重掌政權後，有意重振巴米揚的觀光事業。喀布爾當局嘗試塑造較溫和的形象，設法在歐美駐軍撤離後，取得遭中斷的數十億美元國際援助並解除制裁。
17日的襲擊是塔利班2021年接管政務以來，針對外籍人士最嚴重的一次攻擊事件。